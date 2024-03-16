До цієї страви підійде будь-який гарнір. Ваші рідні точно будуть під враженнями.
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Курячі стегна у вершковому соусі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Філе стегна посоліть, додайте паприку і чорний перець. Залиште маринуватися на 30 хвилин.
- Обсмажте замариноване м'ясо приблизно по 8 хвилин із кожного боку.
- Тим часом натріть на дрібній терці 3 зубчики часнику.
- Заберіть обсмажене м'ясо з пательні. На ній же обсмажте часник, додайте вершки, сіль, чорний перець та спеції хмелі-сунелі.
- Також натріть на дрібній терці сир і додайте його до вершків.
- Відправте до соусу обсмажене м'ясо та готуйте під закритою кришкою на маленькому вогні приблизно 10 – 15 хвилин. У процесі м'ясо перевертайте.