До цієї страви підійде будь-який гарнір. Ваші рідні точно будуть під враженнями.

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Курячі стегна у вершковому соусі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Філе стегна посоліть, додайте паприку і чорний перець. Залиште маринуватися на 30 хвилин.
  2. Обсмажте замариноване м'ясо приблизно по 8 хвилин із кожного боку.
  3. Тим часом натріть на дрібній терці 3 зубчики часнику.
  4. Заберіть обсмажене м'ясо з пательні. На ній же обсмажте часник, додайте вершки, сіль, чорний перець та спеції хмелі-сунелі.
  5. Також натріть на дрібній терці сир і додайте його до вершків.
  6. Відправте до соусу обсмажене м'ясо та готуйте під закритою кришкою на маленькому вогні приблизно 10 – 15 хвилин. У процесі м'ясо перевертайте.