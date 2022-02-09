Сочная, золотистая курица с вялеными томатами – отличный вариант для ужина. Нежный сливочный соус с зеленью дополнит и насытит мясо ароматами, которые вы еще не скоро забудете.
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Рецепт куриных бедер с вялеными томатами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Фото Damn delicious
Приготовление:
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Сдобрите курицу специями, далее обваляйте в 4 столовых ложках муки.
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Разогрейте сковородку с подсолнечным и сливочным маслом на среднем огне.
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Обжарьте курицу по 4-5 минут с каждой стороны. Переложите курицу в чистую посуду.
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Уменьшите огонь и обжарьте измельченный чеснок, лук шалот до появления аромата (2 минуты). Сдобрите солью и перцем.
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Остальную муку добавьте к овощам, перемешайте и тушите 1 минуту.
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Постепенно введите куриный бульон, вяленые томаты и доведите до кипения.
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Добавьте шпинат, пармезан и петрушку, посыпьте солью и перцем.
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Верните курицу в сковородку и тушите еще 5 минут до готовности.
Приятного аппетита!