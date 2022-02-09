Сочная, золотистая курица с вялеными томатами – отличный вариант для ужина. Нежный сливочный соус с зеленью дополнит и насытит мясо ароматами, которые вы еще не скоро забудете.

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Рецепт куриных бедер с вялеными томатами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 800 – 900 граммов куриных бедер без костей;

– соль;

– черный молотый перец;

– 5,5 столовых ложек муки;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 3 зубчика чеснока

– 1 небольшой шалот

– 1 стакан куриного бульона

– ½ стакана вяленых томатов

– 2 стакана бейби шпината

– 3 столовые ложки тертого пармезана

– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки.

Приготовление:

Сдобрите курицу специями, далее обваляйте в 4 столовых ложках муки. Разогрейте сковородку с подсолнечным и сливочным маслом на среднем огне. Обжарьте курицу по 4-5 минут с каждой стороны. Переложите курицу в чистую посуду. Уменьшите огонь и обжарьте измельченный чеснок, лук шалот до появления аромата (2 минуты). Сдобрите солью и перцем. Остальную муку добавьте к овощам, перемешайте и тушите 1 минуту. Постепенно введите куриный бульон, вяленые томаты и доведите до кипения. Добавьте шпинат, пармезан и петрушку, посыпьте солью и перцем. Верните курицу в сковородку и тушите еще 5 минут до готовности.

Приятного аппетита!