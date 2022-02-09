Соковита, золотиста курка з в'яленими томатами – відмінний варіант для вечері. Ніжний вершковий соус з зеленню доповнить та наситить м'ясо ароматами, які ви ще не скоро забудете.

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Рецепт курячих стегон з в'яленими томатами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Присмачте курку спеціями, далі обваляйте в 4 столових ложках борошна.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та вершковим маслом на середньому вогні.
  1. Обсмажте курку по 4 – 5 хвилин з кожного боку. Перекладіть курку в чистий посуд.
  1. Зменшіть вогонь та обсмажте подрібнений часник, цибулю шалот до появи аромату (2 хвилини). Присмачте сіллю і перцем.
  1. Решту борошна додайте до овочів, перемішайте та тушкуйте 1 хвилину.
  1. Поступово введіть курячий бульйон, в’ялені томати та доведіть до кипіння.
  1. Додайте шпинат, пармезан і петрушку, посипте сіллю і перцем.
  1. Поверніть курку в сковорідку та тушкуйте ще 5 хвилин до готовності.

Смачного!