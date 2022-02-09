Куриные бедра с вялеными томатами: ужин будет готов за 30 минут

Ищете вкусный, а главное быстрый рецепт к ужину? Мы подобрали для вас блюдо, которое не только наполнит ваш дом приятными ароматами, но и понравится каждому члену семьи.

Сочная, золотистая курица с вялеными томатами – отличный вариант для ужина. Нежный сливочный соус с зеленью дополнит и насытит мясо ароматами, которые вы еще не скоро забудете.

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Рецепт куриных бедер с вялеными томатами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4



Фото Damn delicious

– 800 – 900 граммов куриных бедер без костей;– соль;– черный молотый перец;– 5,5 столовых ложек муки;– 1 столовая ложка масла;– 1 столовая ложка сливочного масла;– 3 зубчика чеснока– 1 небольшой шалот– 1 стакан куриного бульона– ½ стакана вяленых томатов– 2 стакана бейби шпината– 3 столовые ложки тертого пармезана– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки.

Приготовление:

Сдобрите курицу специями, далее обваляйте в 4 столовых ложках муки. Разогрейте сковородку с подсолнечным и сливочным маслом на среднем огне. Обжарьте курицу по 4-5 минут с каждой стороны. Переложите курицу в чистую посуду. Уменьшите огонь и обжарьте измельченный чеснок, лук шалот до появления аромата (2 минуты). Сдобрите солью и перцем. Остальную муку добавьте к овощам, перемешайте и тушите 1 минуту. Постепенно введите куриный бульон, вяленые томаты и доведите до кипения. Добавьте шпинат, пармезан и петрушку, посыпьте солью и перцем. Верните курицу в сковородку и тушите еще 5 минут до готовности.

Приятного аппетита!