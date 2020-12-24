Вкусные рецепты куриных четвертинок: с гранатом, диетические с кефиром и маринадом
Куриные четвертинки прекрасно сочетаются со свежими листьями салата, к ним подойдет любой гарнир, а готовить мясо можно как на сковородке, так и в духовке. Правда, в духовке будет полезнее и менее калорийно.
До новогодних и рождественских праздников осталось совсем немного, а вкусные рецепты из куриных четвертинок прекрасно подойдут к праздничному столу. SmachnoNews подготовил для вас рецепты из куриных четвертинок на любой вкус!
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Куриные четвертинки с гранатом и орехами
Рецепт куриной четвертинки с гранатом
- Тщательно разотрите в ступе специи: розмарин, почищенный чеснок, соль и перец. Смешайте их с мягким сливочным маслом до однородной консистенции.
- Помойте один гранат, прижмите его к столу и обомните со всех сторон нажимая, чтобы легче было достать из него сок. Сделайте надрез на кожуре граната острым ножом и выжмите из него сок.
- Куриные четвертинки помойте водой, просушите бумажным полотенцем и выложите в стеклянный противень для выпекания. Натрите курочку пряным маслом и полейте гранатовым соком. Оставьте четвертинки мариноваться на 2 ч в холодильнике.
- Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте курочку в течение 1 ч.
- Готовую курочку подавайте к столу обильно посыпав гранатовыми семечками. Приятного аппетита!
Запеченные куриные четвертинки в кефире: диетическое блюдо
Нежные куриные четвертинки – рецепт
- Тщательно помойте куриные четвертинки, просушите их бумажным полотенцем и выложите в стеклянный противень для выпекания, или любой другой. Залейте мясо кефиром, посыпьте солью, паприкой и молотым перцем и накрываем пищевой пленкой. Отправьте курятину мариноваться в холодильник на 3-4 ч, а лучше на ночь.
- К маринованной курочке высыпьте гречку, измельченный чеснок и залейте кипятком (800-900 мл), выложите веточки розмарина.
- Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке около 40-50 мин.
- Готовое блюдо оставьте в духовке еще на 10-20 мин и подавайте к столу со свежим салатом. Приятного аппетита!
Аппетитные куриные четвертинки маринованные в соевом соусе
Рецепт куриных четвертинок в духовке
- Тщательно помойте мясо, просушите бумажным полотенцем и переложите в глубокую миску.
- Натрите мясо специями и накройте пищевой пленкой.
- Чеснок почистите от шелухи, выдавите через пресс и добавьте к куриным четвертинкам.
- Залейте курочку соевым соусом, плотно закройте пленкой или крышкой и отправьте мариноваться в холодильник на 3-4 ч.
- Форму для выпекания мяса смажьте оливковым маслом, выложите маринованные четвертинки и отправьте выпекаться в духовку на 40 мин при 200 градусах.
- Готовые четвертинки с хрустящей корочкой подавайте к столу вместе со свежими листьями салата и кусочком лимона. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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