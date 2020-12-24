Куриные четвертинки прекрасно сочетаются со свежими листьями салата, к ним подойдет любой гарнир, а готовить мясо можно как на сковородке, так и в духовке. Правда, в духовке будет полезнее и менее калорийно.

До новогодних и рождественских праздников осталось совсем немного, а вкусные рецепты из куриных четвертинок прекрасно подойдут к праздничному столу. SmachnoNews подготовил для вас рецепты из куриных четвертинок на любой вкус!

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Куриные четвертинки с гранатом и орехами



Рецепт куриной четвертинки с гранатом

Ингредиенты:

– 4 шт. куриных четвертинок ТМ "Наша Ряба”;

– 2 шт. гранат;

– 100 г грецких орехов;

– 10 г розмарина;

– 30 г чеснока;

– 150 г сливочного масла;

– соль, перец.

Тщательно разотрите в ступе специи: розмарин, почищенный чеснок, соль и перец. Смешайте их с мягким сливочным маслом до однородной консистенции. Помойте один гранат, прижмите его к столу и обомните со всех сторон нажимая, чтобы легче было достать из него сок. Сделайте надрез на кожуре граната острым ножом и выжмите из него сок. Куриные четвертинки помойте водой, просушите бумажным полотенцем и выложите в стеклянный противень для выпекания. Натрите курочку пряным маслом и полейте гранатовым соком. Оставьте четвертинки мариноваться на 2 ч в холодильнике. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте курочку в течение 1 ч. Готовую курочку подавайте к столу обильно посыпав гранатовыми семечками. Приятного аппетита!

Запеченные куриные четвертинки в кефире: диетическое блюдо



Нежные куриные четвертинки – рецепт

Ингредиенты:

– 4 куриные четвертинки ТМ "Наша Ряба”;

– 1 стакан кефира;

– 1 ст. л молотой паприки;

– 2 веточки розмарина;

– 5 зубчиков чеснока;

– 1 стакан гречневой крупы;

– соль и перец.

Тщательно помойте куриные четвертинки, просушите их бумажным полотенцем и выложите в стеклянный противень для выпекания, или любой другой. Залейте мясо кефиром, посыпьте солью, паприкой и молотым перцем и накрываем пищевой пленкой. Отправьте курятину мариноваться в холодильник на 3-4 ч, а лучше на ночь. К маринованной курочке высыпьте гречку, измельченный чеснок и залейте кипятком (800-900 мл), выложите веточки розмарина. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке около 40-50 мин. Готовое блюдо оставьте в духовке еще на 10-20 мин и подавайте к столу со свежим салатом. Приятного аппетита!

Аппетитные куриные четвертинки маринованные в соевом соусе



Рецепт куриных четвертинок в духовке

Ингредиенты:

– 6 шт. куриных четвертинок ТМ "Наша Ряба”;

– 20 мл оливкового масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 60 мл соевого соуса;

– 5 г молотой смеси перцев.