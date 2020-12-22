Что приготовить из курицы и картофеля: домашние рецепты на любой вкус
Праздники приближаются, поэтому вопрос, что же подать на стол, становится все более актуальным. Мы решили помочь вам с новогодне-рождественским меню: вашему вниманию простые и вкусные рецепты из курицы и картофеля, которые непременно понравятся всем гостям.
Картофель и курочка – отличное сочетание ингредиентов, которое принесет вам неземное удовольствие. Замечательные рецепты из куриного филе на любой вкус – в подборке Smachno News. Хороших и вкусных праздников вам!
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Картофель буланжер с курочкой
Рецепт с куриным филе
Как приготовить картофель буланжер с курицей
- Заранее разогрейте духовку до 190°C. Тщательно помойте и очистите от шелухи овощи, с картофеля снимите кожуру.
- Нарежьте вымытый картофель тонкими ломтиками, толщиной не более 3 мм. Отправьте нарезанные ломтики в кастрюлю с холодной водой, чтобы он не потемнел.
- Куриное филе помойте, просушите бумажным полотенцем и нарежьте ломтиками
- Нарежьте лук полукольцами, а чеснок измельчите. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте на нем лук и чеснок до готовности. Добавьте в зажарку лавровый лист и тимьян, перемешайте.
- Снимите зажарку с плиты и добавьте мелко нарезанную зелень петрушки и специи.
- Выложите тонкие ломтики картофеля на бумажные полотенца и просушите их от лишней влаги. Разделите картофель на три равные части.
- Выложите первую часть картофеля на дно керамической формы, сверху выложите половину зажарки, ломтики курицы и разровняйте силиконовой лопаткой.
- Далее выложите следующий слой картофеля и снова добавьте зажарку с ломтиками курицы. Последний слой запеканки – картофельный.
- Разогрейте куриный бульон, доведите его до кипения и залейте им картофель – делайте это очень осторожно, чтобы не испортить сформированные слои блюда.
- Сливочное масло нарежьте на несколько кусочков и положите сверху на блюдо.
- Готовьте картофель буланжер с куриным филе в духовке около 1 часа, до готовности.
Пастуший пирог с курицей
Вкусный рецепт из картофеля и курицы
Как приготовить пастуший пирог с куриным филе
- Тщательно помойте картофель, очистите от кожуры и разрежьте пополам. Отварите картофель до готовности в подсоленной воде. Сцедите воду и разомните картофель до однородной консистенции.
- Очистите лук и чеснок от шелухи, нарежьте их мелким кубиком и обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета.
- Нежное куриное филе ТМ "Наша Ряба" нарежьте кусочками и отправьте обжариваться к луку и чесноку.
- Немного охлажденный картофель смешайте с куриным яйцом, заправьте молоком и натрите на мелкой терке половину сыра. Перемешайте пюре, можете добавить щепотку молотого мускатного ореха – так будет ароматнее и вкуснее.
- Подготовьте для пастушьего пирога глубокий противень для выпечки. На дно формы выложите куриное мясо с зажаркой, дальше картофельное пюре – разровняйте лопаткой. Смажьте слой картофеля сметаной и посыпьте твердым сыром.
- Запекайте пастуший пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 25-30 мин. Пирог будет полностью готовым, когда образуется золотистая хрустящая корочка. Приятного аппетита!
Запеченное куриное филе с картофелем и грибами в горшочке по-гуцульськи
Запеченый картофель с курицей в горшочке
Рецепт картофеля с курицей по-гуцульськи
- Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры и шелухи. Куриное филе нарежьте на средние кусочки и заправьте лимонным соком.
- Нарежьте грибы средними кусочками, лук и чеснок кубиками. Обжарьте овощи на разогретой сковороде со сливочным или растительным маслом до золотистой корочки. Добавьте специи, пажитник, паприку и курочку. Перемешайте все ингредиенты и продолжайте тушить 2-3 мин.
- Влейте сливки, доведите до кипения и снимите с огня.
- Нарежьте почищенный картофель на крупные кубики, выложите в горшочки для запекания. Сверху немного посолите картофель, выложите зажарку из грибов и курицы и накройте крышкой.
- Отправьте горшочки с едой в духовку разогретую до 190°C и готовьте запеканку до готовности картофеля – около 60-70 мин.
- Чтобы сделать это блюдо диетическим – вместо сливок добавьте в овощи воду. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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