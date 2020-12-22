Праздники приближаются, поэтому вопрос, что же подать на стол, становится все более актуальным. Мы решили помочь вам с новогодне-рождественским меню: вашему вниманию простые и вкусные рецепты из курицы и картофеля, которые непременно понравятся всем гостям.

Картофель и курочка – отличное сочетание ингредиентов, которое принесет вам неземное удовольствие. Замечательные рецепты из куриного филе на любой вкус – в подборке Smachno News. Хороших и вкусных праздников вам! Читайте также Запеченная курица в духовке: вкусные рецепты с шароном, грибами и яблоками Картофель буланжер с курочкой Рецепт с куриным филе Как приготовить картофель буланжер с курицей Ингредиенты:

– 2 шт. куриного филе ТМ "Наша Ряба";

– 1 кг картофеля;

– 80 г сливочного масла;

– 225 г репчатого лука,

– тимьян;

– лавровый лист;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 веточки петрушки;

– 1,5 л готового куриного бульона;

– соль и перец. Заранее разогрейте духовку до 190°C. Тщательно помойте и очистите от шелухи овощи, с картофеля снимите кожуру. Нарежьте вымытый картофель тонкими ломтиками, толщиной не более 3 мм. Отправьте нарезанные ломтики в кастрюлю с холодной водой, чтобы он не потемнел. Куриное филе помойте, просушите бумажным полотенцем и нарежьте ломтиками Нарежьте лук полукольцами, а чеснок измельчите. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте на нем лук и чеснок до готовности. Добавьте в зажарку лавровый лист и тимьян, перемешайте. Снимите зажарку с плиты и добавьте мелко нарезанную зелень петрушки и специи. Выложите тонкие ломтики картофеля на бумажные полотенца и просушите их от лишней влаги. Разделите картофель на три равные части. Выложите первую часть картофеля на дно керамической формы, сверху выложите половину зажарки, ломтики курицы и разровняйте силиконовой лопаткой. Далее выложите следующий слой картофеля и снова добавьте зажарку с ломтиками курицы. Последний слой запеканки – картофельный. Разогрейте куриный бульон, доведите его до кипения и залейте им картофель – делайте это очень осторожно, чтобы не испортить сформированные слои блюда. Сливочное масло нарежьте на несколько кусочков и положите сверху на блюдо. Готовьте картофель буланжер с куриным филе в духовке около 1 часа, до готовности. Пастуший пирог с курицей Вкусный рецепт из картофеля и курицы Как приготовить пастуший пирог с куриным филе Ингредиенты:

– 4-5 картофелин;

– 1 яйцо;

– 2 шт. куриного филе ТМ "Наша Ряба";

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 ст. л молока

– 80 г твердого сыра;

– 2 ст. л сметаны

– соль и перец. Тщательно помойте картофель, очистите от кожуры и разрежьте пополам. Отварите картофель до готовности в подсоленной воде. Сцедите воду и разомните картофель до однородной консистенции. Очистите лук и чеснок от шелухи, нарежьте их мелким кубиком и обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета. Нежное куриное филе ТМ "Наша Ряба" нарежьте кусочками и отправьте обжариваться к луку и чесноку. Немного охлажденный картофель смешайте с куриным яйцом, заправьте молоком и натрите на мелкой терке половину сыра. Перемешайте пюре, можете добавить щепотку молотого мускатного ореха – так будет ароматнее и вкуснее. Подготовьте для пастушьего пирога глубокий противень для выпечки. На дно формы выложите куриное мясо с зажаркой, дальше картофельное пюре – разровняйте лопаткой. Смажьте слой картофеля сметаной и посыпьте твердым сыром. Запекайте пастуший пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 25-30 мин. Пирог будет полностью готовым, когда образуется золотистая хрустящая корочка. Приятного аппетита! Запеченное куриное филе с картофелем и грибами в горшочке по-гуцульськи Запеченый картофель с курицей в горшочке Рецепт картофеля с курицей по-гуцульськи Ингредиенты:

– 2 шт. куриного филе ТМ "Наша Ряба";

– 200 г шампиньонов;

– 4 картофелины;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 ст. л лимонного сока

– 1 ст. л сладкой копченой паприки;

– 4 ст. л сливок 15%;

– 4-5 шт. пажитника;

– соль, перец. Тщательно помойте овощи, очистите от кожуры и шелухи. Куриное филе нарежьте на средние кусочки и заправьте лимонным соком. Нарежьте грибы средними кусочками, лук и чеснок кубиками. Обжарьте овощи на разогретой сковороде со сливочным или растительным маслом до золотистой корочки. Добавьте специи, пажитник, паприку и курочку. Перемешайте все ингредиенты и продолжайте тушить 2-3 мин. Влейте сливки, доведите до кипения и снимите с огня. Нарежьте почищенный картофель на крупные кубики, выложите в горшочки для запекания. Сверху немного посолите картофель, выложите зажарку из грибов и курицы и накройте крышкой. Отправьте горшочки с едой в духовку разогретую до 190°C и готовьте запеканку до готовности картофеля – около 60-70 мин. Чтобы сделать это блюдо диетическим – вместо сливок добавьте в овощи воду. Приятного аппетита!