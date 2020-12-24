Смачні рецепти курячих четвертинок: з гранатом, дієтичні з кефіром та мариновані в соєвому соусі
Курячі четвертинки чудово смакують зі свіжим листям салату, до них підійде будь-який гарнір, а готувати м’ясо можна як на сковорідці, так і в духовці. Щоправда, в духовці буде корисніше та менш калорійно.
До новорічних та різдвяних свят залишилось зовсім трішки, а смачні рецепти з курячих четвертинок чудово підійдуть до святкового столу. SmachnoNews підготував для вас рецепти з курячих четвертинок на будь-який смак!
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Курячі четвертинки з гранатом та горіхами
Рецепт курячої четвертинки з гранатом
- Ретельно розітріть у ступі спеції: розмарин, почищений часник, сіль та перець. Змішайте їх з м’яким вершковим маслом до однорідної консистенції.
- Помийте один гранат, притисніть його до столу та обімніть зі всіх сторін натискаючи, щоб легше було дістати з нього сік. Зробіть надріз на шкірці граната гострим ножем та вичавіть з нього сік.
- Курячі четвертинки помийте водою, просушіть паперовим рушником та викладіть у скляне деко для випікання. Натріть курочку пряним маслом та полийте гранатовим соком. Залишіть четвертинки маринуватися на 2 год в холодильнику.
- Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте курочку протягом 1 год.
- Готову курочку подавайте до столу рясно посипавши гранатовими насінинками. Смачного!
Запечені курячі четвертинки в кефірі: дієтична страва
Ніжні курячі четвертинки – рецепт
- Ретельно помийте курячі четвертинки, просушіть їх паперовим рушником та викладіть у скляне деко для випікання, або будь-яке інше. Залийте м’ясо кефіром, посипте сіллю, паприкою та меленим перцем й накриваємо харчовою плівкою. Відправте курятину маринуватися в холодильник на 3-4 год, а краще на ніч.
- До маринованої курочки висипте гречку, подрібнений часник та залийте окропом (800-900 мл), викладіть гілочки розмарину.
- Запікайте страву у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-50 хв.
- Готову страву залишіть у духовці ще на 10-20 хв настоятись та подавайте до столу зі свіжим салатом. Смачного!
Апетитні курячі четвертинки мариновані в соєвому соусі
Рецепт курячих четвертинок в духовці
- Ретельно помийте м’ясо, просушіть паперовим рушником та перекладіть у глибоку миску.
Натріть м’ясо спеціями та накрийте харчовою плівкою.
- Часник почистіть від лушпиння, вичавіть через прес та додайте до курячих четвертинок.
- Залийте курочку соєвим соусом, щільно закрийте плівкою або кришкою та відправте маринуватися у холодильник на 3-4 год.
- Форму для випікання м’яса змастіть оливковою олію, викладіть мариновані четвертинки та відправте випікатись в духовку на 40 хв при 200 градусах.
- Готові четвертинки зі хрумкою скоринкою подавайте до столу разом зі свіжим листям салату та шматочком лимона. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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