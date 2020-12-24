Курячі четвертинки чудово смакують зі свіжим листям салату, до них підійде будь-який гарнір, а готувати м’ясо можна як на сковорідці, так і в духовці. Щоправда, в духовці буде корисніше та менш калорійно.

До новорічних та різдвяних свят залишилось зовсім трішки, а смачні рецепти з курячих четвертинок чудово підійдуть до святкового столу. SmachnoNews підготував для вас рецепти з курячих четвертинок на будь-який смак! Читайте також Що приготувати з курки та картоплі: домашні рецепти на будь-який смак Курячі четвертинки з гранатом та горіхами Рецепт курячої четвертинки з гранатом Інгредієнти:

– 4 шт. курячих четвертинок ТМ”Наша Ряба”;

– 2 шт. граната;

– 100 г волоських горіхів;

– 10 г розмарину;

– 30 г часнику;

– 150 г вершкового масла;

– сіль, перець. Ретельно розітріть у ступі спеції: розмарин, почищений часник, сіль та перець. Змішайте їх з м’яким вершковим маслом до однорідної консистенції. Помийте один гранат, притисніть його до столу та обімніть зі всіх сторін натискаючи, щоб легше було дістати з нього сік. Зробіть надріз на шкірці граната гострим ножем та вичавіть з нього сік. Курячі четвертинки помийте водою, просушіть паперовим рушником та викладіть у скляне деко для випікання. Натріть курочку пряним маслом та полийте гранатовим соком. Залишіть четвертинки маринуватися на 2 год в холодильнику. Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте курочку протягом 1 год. Готову курочку подавайте до столу рясно посипавши гранатовими насінинками. Смачного! Запечені курячі четвертинки в кефірі: дієтична страва Ніжні курячі четвертинки – рецепт Інгредієнти:

– 4 курячі четвертинки ТМ”Наша Ряба”;

– 1 склянка кефіру;

– 1 ст. л меленої паприки;

– 2 гілочки розмарину;

– 5 зубчиків часнику;

– 1 склянка гречаної крупи;

– сіль та перець. Ретельно помийте курячі четвертинки, просушіть їх паперовим рушником та викладіть у скляне деко для випікання, або будь-яке інше. Залийте м’ясо кефіром, посипте сіллю, паприкою та меленим перцем й накриваємо харчовою плівкою. Відправте курятину маринуватися в холодильник на 3-4 год, а краще на ніч. До маринованої курочки висипте гречку, подрібнений часник та залийте окропом (800-900 мл), викладіть гілочки розмарину. Запікайте страву у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-50 хв. Готову страву залишіть у духовці ще на 10-20 хв настоятись та подавайте до столу зі свіжим салатом. Смачного! Апетитні курячі четвертинки мариновані в соєвому соусі Рецепт курячих четвертинок в духовці Інгредієнти:

– 6 шт. курячих четвертинок ТМ”Наша Ряба”;

– 20 мл оливкової олії;

– 2 зубчики часнику;

– 60 мл соєвого соусу;

– 5 г меленої суміші перців. Ретельно помийте м’ясо, просушіть паперовим рушником та перекладіть у глибоку миску.

Натріть м’ясо спеціями та накрийте харчовою плівкою. Часник почистіть від лушпиння, вичавіть через прес та додайте до курячих четвертинок. Залийте курочку соєвим соусом, щільно закрийте плівкою або кришкою та відправте маринуватися у холодильник на 3-4 год. Форму для випікання м’яса змастіть оливковою олію, викладіть мариновані четвертинки та відправте випікатись в духовку на 40 хв при 200 градусах. Готові четвертинки зі хрумкою скоринкою подавайте до столу разом зі свіжим листям салату та шматочком лимона. Смачного!