Фрикадельки в томатном соусе – это не только вкусно и сытно, но быстро. Подайте к фрикаделькам любимый гарнир или салат.
Читайте также Куриные тефтельки с рисом: как мамины.
Мы выбрали для фрикаделек именно куриный фарш. Он нежный, сочный и питательный. Такие фрикадельки можно есть как до, так и после интенсивной тренировки или если вы на правильном питании. Особенно будут нравиться они деткам!
Рецепт куриных фрикаделек
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Хлеб или батон залейте водой. По желанию можно заменить молоком. Морковь и чеснок натрите на мелкой терке, а лук нарежьте мелким кубиком.
- Куриный фарш, натертые морковь и чеснок, лук, куриное яйцо, отжатый батон, соль, перец, орегано смешиваем в однородную массу. Сформируйте фрикадельки.
- В большой сковороде на небольшом количестве масла обжариваем фрикадельки. Нам нужно, чтобы образовалась корочка, доводить до готовности не нужно, ведь они полностью приготовятся в соусе. Обжаренные фрикадельки выкладываем на тарелку.
- В этой же сковороде готовим соус: смешиваем томатную пасту, крахмал и воду в отдельной посуде. Жарим на небольшом количестве масла лук до золотистости. Добавляем выжатый чеснок и наливаем в сковородку, разбавленную томатную пасту. Доводим смесь до кипения и сразу солим, перчим, даем щепотку орегано и щепотку паприки.
- Выкладываем фрикадельки с 2 штуками лавровых листочков и тушим фрикадельки в соусе минут 15 минут под закрытой крышкой.
- ️После приготовления дайте фрикаделькам в соусе отдохнуть еще минут 30, так вкус будет еще насыщеннее и аромат ароматнее.
Приятного тебе аппетита!