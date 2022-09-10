Фрикадельки в томатному соусі – це не тільки смачно і ситно, а й швидко. Подайте до фрикадельок улюблений гарнір або салат.

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Ми обрали для фрикадельок саме курячий фарш. Він ніжний, соковитий та поживний. Такі фрикадельки можна їсти як до, так і після інтенсивного тренування, або якщо ви на правильному харчуванні. Особливо смакуватимуть вони діткам!

Рецепт курячих фрикадельок

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого фаршу;

– 1/4 батону або цільнозернового хліба;

– 2 середні ріпчасті цибулі (в соус і до фрикадельок);

– 1 середня морква;

– 4 зубчики часнику (2 в фарш, 2 в соус);

– 2 столові ложки з гіркою томатної пасти;

– 1,5 чайної ложки кукурудзяного крохмалю або борошна;

– 1 літр води;

– олія;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– сухий орегано;

– лавровий лист;

– солодка мелена паприка;

– улюблена зелень.

Приготування:

Хліб або батон залийте водою. За бажанням можна замінити на молоко. Моркву та часник натріть на дрібній тертці, а цибулю наріжте дрібним кубиком.

Курячий фарш, натерті моркву і часник, цибулю, куряче яйце, віджатий батон, сіль, перець, орегано змішуємо в однорідну масу. Сформуйте фрикадельки.

️У великій сковороді на невеликій кількості олії обсмажуємо фрикадельки. Нам потрібно щоб утворилася скоринка, доводити до готовності не потрібно, адже вони повністю приготуються в соусі. Обсмажені фрикадельки викладаємо на тарілку.

️В цій же сковороді готуємо соус: змішуємо томатну пасту, крохмаль і воду в окремому посуді. Смажимо на невеликій кількості олії цибулю до золотистості. Додаємо вичавлений часник і наливаємо в сковорідку розведену томатну пасту. Доводимо суміш до кипіння і відразу солимо, перчимо, даємо дрібку орегано і дрібку паприки.

Викладаємо фрикадельки з 2 штуками лаврових листочки і тушкуємо фрикадельки в соусі хвилин 15 хвилин під закритою кришкою.

️Після приготування дайте фрикаделькам в соусі відпочити ще хвилин 30, так смак буде ще насиченіший і запах ароматніший.

Смачного!