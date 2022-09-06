Тефтельки – небольшие шарики из риса и фарша, которые сначала обжаривают на сковороде, а затем тушат в овощном соусе. Обычно в помидорах и зажарке из моркови и лука.
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Такое блюдо отлично подойдет как на обед, так и на ужин. Подавайте их в овощной салат или рагу. Поскольку у них уже есть рис, к другим гарнирам они не слишком подойдут.
Рецепт тефтелек с рисом
Время: 80 минут
Порции: 4
Приготовление:
- Куриный фарш нужно смешать со специями, яйцом, измельченным луком и хорошо перемешать до однородной консистенции.
- Сформируйте из него шарики и обваляйте их в муке.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте на среднем огне несколько минут.
- Отдельно обжарьте нарезанный кубиками репчатый лук и натертую на грубой терке морковь. Добавьте нарезанные произвольными кусочками помидоры, томатную пасту и влейте сливки и воду. Перемешайте соус, приведите по вкусу специями и окуните в него тефтельки.
- Готовьте их на небольшом огне до готовности 40 – 50 минут.
Приятного тебе аппетита!