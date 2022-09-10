Блюдо выходного дня: куриные фрикадельки в томатном соусе
10 сентября 2022 , 09:16Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Когда в субботнее утро хочется дольше понежиться в постели, ведь не нужно бежать на работу, вести детей в школу или сад, а вам нужно думать, что же приготовить на обед. У нас есть один отличный вариант – фрикадельки.
Фрикадельки в томатном соусе – это не только вкусно и сытно, но быстро. Подайте к фрикаделькам любимый гарнир или салат.
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Мы выбрали для фрикаделек именно куриный фарш. Он нежный, сочный и питательный. Такие фрикадельки можно есть как до, так и после интенсивной тренировки или если вы на правильном питании. Особенно будут нравиться они деткам!
Рецепт куриных фрикаделек
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 4 – 6
– 500 граммов куриного фарша;
– 1/4 батона или цельнозернового хлеба;
– 2 средних репчатых лука (в соус и до фрикаделек);
– 1 средняя морковь;
– 4 зубчика чеснока (2 в фарш, 2 в соус);
– 2 столовые ложки с горкой томатной пасты;
– 1,5 чайной ложки кукурузного крахмала или муки;
– 1 литр воды;
– масло;
– соль;
– черный молотый перец;
– сухой орегано;
– лавровый лист;
– сладкая молотая паприка;
– любимая зелень.
Приготовление:
- Хлеб или батон залейте водой. По желанию можно заменить молоком. Морковь и чеснок натрите на мелкой терке, а лук нарежьте мелким кубиком.
- Куриный фарш, натертые морковь и чеснок, лук, куриное яйцо, отжатый батон, соль, перец, орегано смешиваем в однородную массу. Сформируйте фрикадельки.
- В большой сковороде на небольшом количестве масла обжариваем фрикадельки. Нам нужно, чтобы образовалась корочка, доводить до готовности не нужно, ведь они полностью приготовятся в соусе. Обжаренные фрикадельки выкладываем на тарелку.
- В этой же сковороде готовим соус: смешиваем томатную пасту, крахмал и воду в отдельной посуде. Жарим на небольшом количестве масла лук до золотистости. Добавляем выжатый чеснок и наливаем в сковородку, разбавленную томатную пасту. Доводим смесь до кипения и сразу солим, перчим, даем щепотку орегано и щепотку паприки.
- Выкладываем фрикадельки с 2 штуками лавровых листочков и тушим фрикадельки в соусе минут 15 минут под закрытой крышкой.
- ️После приготовления дайте фрикаделькам в соусе отдохнуть еще минут 30, так вкус будет еще насыщеннее и аромат ароматнее.
Приятного тебе аппетита!