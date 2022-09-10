Блюдо выходного дня: куриные фрикадельки в томатном соусе

Когда в субботнее утро хочется дольше понежиться в постели, ведь не нужно бежать на работу, вести детей в школу или сад, а вам нужно думать, что же приготовить на обед. У нас есть один отличный вариант – фрикадельки.

Фрикадельки в томатном соусе – это не только вкусно и сытно, но быстро. Подайте к фрикаделькам любимый гарнир или салат.

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Мы выбрали для фрикаделек именно куриный фарш. Он нежный, сочный и питательный. Такие фрикадельки можно есть как до, так и после интенсивной тренировки или если вы на правильном питании. Особенно будут нравиться они деткам!

Рецепт куриных фрикаделек

Время: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Порции: 4 – 6

– 500 граммов куриного фарша;– 1/4 батона или цельнозернового хлеба;– 2 средних репчатых лука (в соус и до фрикаделек);– 1 средняя морковь;– 4 зубчика чеснока (2 в фарш, 2 в соус);– 2 столовые ложки с горкой томатной пасты;– 1,5 чайной ложки кукурузного крахмала или муки;– 1 литр воды;– масло;– соль;– черный молотый перец;– сухой орегано;– лавровый лист;– сладкая молотая паприка;– любимая зелень.

Приготовление:

Хлеб или батон залейте водой. По желанию можно заменить молоком. Морковь и чеснок натрите на мелкой терке, а лук нарежьте мелким кубиком.

Куриный фарш, натертые морковь и чеснок, лук, куриное яйцо, отжатый батон, соль, перец, орегано смешиваем в однородную массу. Сформируйте фрикадельки.

В большой сковороде на небольшом количестве масла обжариваем фрикадельки. Нам нужно, чтобы образовалась корочка, доводить до готовности не нужно, ведь они полностью приготовятся в соусе. Обжаренные фрикадельки выкладываем на тарелку.

В этой же сковороде готовим соус: смешиваем томатную пасту, крахмал и воду в отдельной посуде. Жарим на небольшом количестве масла лук до золотистости. Добавляем выжатый чеснок и наливаем в сковородку, разбавленную томатную пасту. Доводим смесь до кипения и сразу солим, перчим, даем щепотку орегано и щепотку паприки.

Выкладываем фрикадельки с 2 штуками лавровых листочков и тушим фрикадельки в соусе минут 15 минут под закрытой крышкой.

️После приготовления дайте фрикаделькам в соусе отдохнуть еще минут 30, так вкус будет еще насыщеннее и аромат ароматнее.

Приятного тебе аппетита!