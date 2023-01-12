Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом сытного обеда из куриных голеней, кус куса и тыквы.

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Такое блюдо можно подавать как на обычный стол, так и на праздничный. Эктор отметил, что уверен все 100%, что гости попросят добавки.

Рецепт куриных голеней с тыквой

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Выкладываем на пакеты для запекания куриные голени, высыпаем кус кус и добавляем 2 ложки приправы для курятины.
  • Далее – выкладываем в пакет нарезанную тыкву, лук и чеснок. Вливаем молоко. Немного перемешиваем емкость пакета, предварительно завязав его.
  • Запекаем в духовой печи 40 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо украшаем стружками лимонной цедры для красоты и аромата.
  • Подаем блюдо к столу горячим и с любимыми свежими овощами или квашениной.

Пусть вкушает!