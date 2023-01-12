Український шеф-кухар колумбійського походження, незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом ситного обіду з курячих гомілок, кус куса та гарбуза.
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Таку страву можна подавати як на буденний стіл, так і на святковий. Ектор зазначив, що впевнений на всі 100%, що гості попросять добавки.
Рецепт курячих гомілок з гарбузом
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Викладаємо на пакета для запікання курячі гомілки, висипаємо кус кус і додаємо 2 ложки приправи для курятини.
- Далі — викладаємо у пакет нарізаний гарбуз, цибулю та часник. Вливаємо молоко. Трішки перемішуємо місткість пакета, попередньо зав’язавши його.
- Запікаємо в духовій печі 40 хвилин при температурі 180 градусів. Готову страву прикрашаємо стружками цедри лимона для краси та аромату.
- Подаємо страву до столу гарячою та з улюбленими свіжими овочами або квашениною.
Нехай смакує!