Український шеф-кухар колумбійського походження, незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом ситного обіду з курячих гомілок, кус куса та гарбуза.

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Таку страву можна подавати як на буденний стіл, так і на святковий. Ектор зазначив, що впевнений на всі 100%, що гості попросять добавки.

Рецепт курячих гомілок з гарбузом

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів курячих гомілок;

– 50 грамів кус куса;

– 100 грамів гарбуза;

– 2 ріпчасті цибулі;

– 3 зубчики часнику;

– 100 мілілітрів кокосового або звичайного молока;

– упаковка спецій для курки;

– 2 гілочки свіжої м'яти;

– 5 мілілітрів лимонного соку;

– цедра лимона.

Приготування:

Викладаємо на пакета для запікання курячі гомілки, висипаємо кус кус і додаємо 2 ложки приправи для курятини.

Далі — викладаємо у пакет нарізаний гарбуз, цибулю та часник. Вливаємо молоко. Трішки перемішуємо місткість пакета, попередньо зав’язавши його.

Запікаємо в духовій печі 40 хвилин при температурі 180 градусів. Готову страву прикрашаємо стружками цедри лимона для краси та аромату.

Подаємо страву до столу гарячою та з улюбленими свіжими овочами або квашениною.

Нехай смакує!