Український шеф-кухар колумбійського походження, незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом ситного обіду з курячих гомілок, кус куса та гарбуза.

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Таку страву можна подавати як на буденний стіл, так і на святковий. Ектор зазначив, що впевнений на всі 100%, що гості попросять добавки.

Рецепт курячих гомілок з гарбузом

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Викладаємо на пакета для запікання курячі гомілки, висипаємо кус кус і додаємо 2 ложки приправи для курятини.
  • Далі — викладаємо у пакет нарізаний гарбуз, цибулю та часник. Вливаємо молоко. Трішки перемішуємо місткість пакета, попередньо зав’язавши його.
  • Запікаємо в духовій печі 40 хвилин при температурі 180 градусів. Готову страву прикрашаємо стружками цедри лимона для краси та аромату.
  • Подаємо страву до столу гарячою та з улюбленими свіжими овочами або квашениною.

Нехай смакує!