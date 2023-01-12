Куриные голени с тыквой: готовим обед с Эктором
12 января 2023, 11:28Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Чтобы сытно и вкусно поесть не обязательно часами стоять у плиты, достаточно всего 30-40 минут и обед готов.
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом сытного обеда из куриных голеней, кус куса и тыквы.
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Такое блюдо можно подавать как на обычный стол, так и на праздничный. Эктор отметил, что уверен все 100%, что гости попросят добавки.
Рецепт куриных голеней с тыквой
- Время: 40 минут
- Порции: 2
– 400 граммов куриных голеней;
– 50 граммов кус куса;
– 100 граммов тыквы;
– 2 репчатых лука;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 миллилитров кокосового или обыкновенного молока;
– упаковка специй для курицы;
– 2 веточки свежей мяты;
– 5 миллилитров лимонного сока;
– цедра лимона.
Приготовление:
- Выкладываем на пакеты для запекания куриные голени, высыпаем кус кус и добавляем 2 ложки приправы для курятины.
- Далее – выкладываем в пакет нарезанную тыкву, лук и чеснок. Вливаем молоко. Немного перемешиваем емкость пакета, предварительно завязав его.
- Запекаем в духовой печи 40 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо украшаем стружками лимонной цедры для красоты и аромата.
- Подаем блюдо к столу горячим и с любимыми свежими овощами или квашениной.
Пусть вкушает!