Куриные голени с тыквой: готовим обед с Эктором

Чтобы сытно и вкусно поесть не обязательно часами стоять у плиты, достаточно всего 30-40 минут и обед готов.

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом сытного обеда из куриных голеней, кус куса и тыквы.

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Такое блюдо можно подавать как на обычный стол, так и на праздничный. Эктор отметил, что уверен все 100%, что гости попросят добавки.

Рецепт куриных голеней с тыквой

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2

– 400 граммов куриных голеней;– 50 граммов кус куса;– 100 граммов тыквы;– 2 репчатых лука;– 3 зубчика чеснока;– 100 миллилитров кокосового или обыкновенного молока;– упаковка специй для курицы;– 2 веточки свежей мяты;– 5 миллилитров лимонного сока;– цедра лимона.

Приготовление:

Выкладываем на пакеты для запекания куриные голени, высыпаем кус кус и добавляем 2 ложки приправы для курятины.

Далее – выкладываем в пакет нарезанную тыкву, лук и чеснок. Вливаем молоко. Немного перемешиваем емкость пакета, предварительно завязав его.

Запекаем в духовой печи 40 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо украшаем стружками лимонной цедры для красоты и аромата.

Подаем блюдо к столу горячим и с любимыми свежими овощами или квашениной.

Пусть вкушает!