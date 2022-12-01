Популярная уличная еда: куриные голени в кляре от Клопотенко
1 декабря 2022 , 12:50Читати новину українською
Источник:инстаграмм Евгения Клопотенко
Хрустящие, сочные и нежные внутри куриные голени в панировании такие, как в известном фастфуде. Но на самом деле у нас они намного вкуснее!
Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом любимых куриных крылышек, но не простых, а в кляре. Фишкой этого рецепта есть способ приготовления: мы не будем жарить их во фритюре, а запекать в духовке.
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Все соки остаются в мясе благодаря слою панировки из кукурузных хлопьев. Здесь важно выбрать хлопья без сахарной глазури.
Рецепт куриных голеней в кляре
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 7 штук куриных голеней;
– 250 граммов кукурузных хлопьев;
– 100 граммов муки;
– яйцо;
– красный перец;
– молотая паприка;
– соль.
Приготовление:
- Куриные голени вымешиваем в тарелке с красным перцем, паприкой и солью. Кукурузные хлопья взбиваем в крошку блендером или вручную. Отдельно в тарелке взбиваем яйца. Еще в одну тарелку насыпаем муки.
- Панируем голени сначала в муке, затем в яйце, далее в хлопьях. Еще раз в яйце и в хлопьях.
- Голени выкладываем на противень покрытый слоем пергамента для выпекания. Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 35 – 40 минут.
- Готовые куриные голени в кляре подаем в любимый гарнир.
Приятного тебе аппетита!