Популярная уличная еда: куриные голени в кляре от Клопотенко

1 декабря 2022 , 12:50
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Источник:

инстаграмм Евгения Клопотенко

Хрустящие, сочные и нежные внутри куриные голени в панировании такие, как в известном фастфуде. Но на самом деле у нас они намного вкуснее!

Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом любимых куриных крылышек, но не простых, а в кляре. Фишкой этого рецепта есть способ приготовления: мы не будем жарить их во фритюре, а запекать в духовке.

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Все соки остаются в мясе благодаря слою панировки из кукурузных хлопьев. Здесь важно выбрать хлопья без сахарной глазури.

Рецепт куриных голеней в кляре

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 7 штук куриных голеней;
– 250 граммов кукурузных хлопьев;
– 100 граммов муки;
– яйцо;
– красный перец;
– молотая паприка;
– соль.

Приготовление:

  • Куриные голени вымешиваем в тарелке с красным перцем, паприкой и солью. Кукурузные хлопья взбиваем в крошку блендером или вручную. Отдельно в тарелке взбиваем яйца. Еще в одну тарелку насыпаем муки.
  • Панируем голени сначала в муке, затем в яйце, далее в хлопьях. Еще раз в яйце и в хлопьях.
Совет от Клопотенко: одной рукой берете голень, когда погружаете ее в яичную смесь, а другой – когда в панировочную. Тогда одна рука будет у вас чистенькая, а другая только немного липкая и ничего не будет смешиваться у вас по пальцам.
  • Голени выкладываем на противень покрытый слоем пергамента для выпекания. Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 35 – 40 минут.
  • Готовые куриные голени в кляре подаем в любимый гарнир.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак