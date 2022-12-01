Популярная уличная еда: куриные голени в кляре от Клопотенко

Хрустящие, сочные и нежные внутри куриные голени в панировании такие, как в известном фастфуде. Но на самом деле у нас они намного вкуснее!

Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом любимых куриных крылышек, но не простых, а в кляре. Фишкой этого рецепта есть способ приготовления: мы не будем жарить их во фритюре, а запекать в духовке.

Читайте также Быстро и сытно: как приготовить традиционные немецкие колбаски на сковороде

Все соки остаются в мясе благодаря слою панировки из кукурузных хлопьев. Здесь важно выбрать хлопья без сахарной глазури.

Рецепт куриных голеней в кляре

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 7 штук куриных голеней;– 250 граммов кукурузных хлопьев;– 100 граммов муки;– яйцо;– красный перец;– молотая паприка;– соль.

Приготовление:

Куриные голени вымешиваем в тарелке с красным перцем, паприкой и солью. Кукурузные хлопья взбиваем в крошку блендером или вручную. Отдельно в тарелке взбиваем яйца. Еще в одну тарелку насыпаем муки.

Панируем голени сначала в муке, затем в яйце, далее в хлопьях. Еще раз в яйце и в хлопьях.

Голени выкладываем на противень покрытый слоем пергамента для выпекания. Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 35 – 40 минут.

Готовые куриные голени в кляре подаем в любимый гарнир.

одной рукой берете голень, когда погружаете ее в яичную смесь, а другой – когда в панировочную. Тогда одна рука будет у вас чистенькая, а другая только немного липкая и ничего не будет смешиваться у вас по пальцам.

Приятного тебе аппетита!