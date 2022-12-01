Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом улюблених курячих крилець, але не простих, а в клярі. Фішкою цього рецепту є спосіб приготування: ми не будемо смажити їх у фритюрі, а запікати в духовці.
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Всі соки залишаються в м'ясі завдяки шару паніровки з кукурудзяних пластівців. Тут важливо вибрати пластівці без цукрової глазурі.
Рецепт курячих гомілок в клярі
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Курячі гомілки вимішуємо в тарілці з червоним перцем, паприкою та сіллю. Кукурудзяні пластівці збиваємо в крихту блендером, або вручну. Окремо в тарілці збиваємо яйця. Ще в одну тарілку насипаємо борошна.
- Паніруємо гомілки спочатку в борошні, потім в яйці, далі в пластівцях. Ще раз в яйці та в пластівцях.
- Гомілки викладаємо на деко вкрите шаром пергаменту для випікання. Відправляємо все в розігріту до 180 градусів духовку на 35 – 40 хвилин.
- Готові курячі гомілки в клярі подаємо до улюбленого гарніру.
Смачного!