Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом улюблених курячих крилець, але не простих, а в клярі. Фішкою цього рецепту є спосіб приготування: ми не будемо смажити їх у фритюрі, а запікати в духовці.

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Всі соки залишаються в м'ясі завдяки шару паніровки з кукурудзяних пластівців. Тут важливо вибрати пластівці без цукрової глазурі.

Рецепт курячих гомілок в клярі

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Курячі гомілки вимішуємо в тарілці з червоним перцем, паприкою та сіллю. Кукурудзяні пластівці збиваємо в крихту блендером, або вручну. Окремо в тарілці збиваємо яйця. Ще в одну тарілку насипаємо борошна.
  • Паніруємо гомілки спочатку в борошні, потім в яйці, далі в пластівцях. Ще раз в яйці та в пластівцях.
  • Гомілки викладаємо на деко вкрите шаром пергаменту для випікання. Відправляємо все в розігріту до 180 градусів духовку на 35 – 40 хвилин.
  • Готові курячі гомілки в клярі подаємо до улюбленого гарніру.

Смачного!