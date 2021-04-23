Шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский на своей странице в инстаграм поделился с читателями рецептом куриных котлет. Как готовить – читайте в материале.

Владимир Ярославский рассказывает как приготовить котлеты, чтобы они всегда выходили сочными и вкусными. К блюду можно подать свежие овощные салаты. Читайте также Шеф-повар Владимир Ярославский рассказал где учился кулинарии Рецепт куриных котлет Ингредиенты:

– 1,8 килограмма филе курицы (или куриные бедра);

– 240 граммов лука;

– 180 граммов хлеба;

– 2 яйца;

– 240 граммов сыра Чеддер;

– петрушка;

– растительное масло;

– молоко или сливки;

– морская соль;

– перец душистый и черный. Очистите лук, измельчите ножом. Обжарьте на сковороде лук на среднем огне. Мясо пропустите через мясорубку. Хлеб, нарежьте ломтиками, в миске залейте молоком или сливками, смешайте с луком. Готовый фарш оставьте на 1-2 часа в холодильнике. Смесь перца душистого и черного, прогрейте на сковороде, перетрите в ступе. Обжарьте котлеты на растительном масле. Отправьте в духовку на 8-10 минут при температуре 200 градусов, пока не появится легкая пенка. Достаньте из духовки, выложите на тарелку, украсьте петрушкой. Приятного аппетита!