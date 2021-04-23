Рецепт куриных котлет от шеф-повара Владимира Ярославского
Шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский на своей странице в инстаграм поделился с читателями рецептом куриных котлет. Как готовить – читайте в материале.
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Владимир Ярославский рассказывает как приготовить котлеты, чтобы они всегда выходили сочными и вкусными. К блюду можно подать свежие овощные салаты.
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Рецепт куриных котлет
- Очистите лук, измельчите ножом. Обжарьте на сковороде лук на среднем огне.
- Мясо пропустите через мясорубку. Хлеб, нарежьте ломтиками, в миске залейте молоком или сливками, смешайте с луком. Готовый фарш оставьте на 1-2 часа в холодильнике.
- Смесь перца душистого и черного, прогрейте на сковороде, перетрите в ступе.
- Обжарьте котлеты на растительном масле. Отправьте в духовку на 8-10 минут при температуре 200 градусов, пока не появится легкая пенка.
- Достаньте из духовки, выложите на тарелку, украсьте петрушкой. Приятного аппетита!
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