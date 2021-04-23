Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом курячих котлет. Як готувати – читайте у матеріалі.

Володимир Ярославський розповідає як приготувати котлети, щоб вони завжди виходили соковитими та найсмачнішими. До страви можна подати свіжі овочеві салати. Читайте також Шеф-кухар Володимир Ярославський розповів де навчався кулінарії Рецепт курячих котлет Інгредієнти:

– 1,8 кілограма філе курки (або курячі стегна);

– 240 грамів цибулі;

– 180 грамів хліба;

– 2 яйця;

– 240 грамів сиру Чедер;

– петрушка;

– рослинна олія;

– молоко або вершки;

– морська сіль;

– перець духмяний та чорний. Почистіть цибулю, подрібніть ножем. Обсмажте на пательні цибулю на середньому вогні. М'ясо помийте, пропустіть через м'ясорубку. Хліб, наріжте скибочками, у мисці залийте молоком або вершками, змішайте з цибулею. Готовий фарш залиште на 1-2 години у холодильнику. Суміш перців духмяний та чорний, прогрійте на пательні, перетріть у ступці. Обсмажте котлети на рослинній олії. Відправте у духову шафу на 8-10 хвилин при температурі 200 градусів, доки не з'явиться легка пінка. Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Смачного!

