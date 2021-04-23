Рецепт курячих котлет від шеф-кухаря Володимира Ярославського
Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом курячих котлет. Як готувати – читайте у матеріалі.
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Володимир Ярославський розповідає як приготувати котлети, щоб вони завжди виходили соковитими та найсмачнішими. До страви можна подати свіжі овочеві салати.
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Рецепт курячих котлет
- Почистіть цибулю, подрібніть ножем. Обсмажте на пательні цибулю на середньому вогні.
- М'ясо помийте, пропустіть через м'ясорубку. Хліб, наріжте скибочками, у мисці залийте молоком або вершками, змішайте з цибулею.
- Готовий фарш залиште на 1-2 години у холодильнику.
- Суміш перців духмяний та чорний, прогрійте на пательні, перетріть у ступці.
- Обсмажте котлети на рослинній олії. Відправте у духову шафу на 8-10 хвилин при температурі 200 градусів, доки не з'явиться легка пінка.
- Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Смачного!
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