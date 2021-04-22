Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" не только успешный телеведущий одного из самых популярных проектов на телевидении, но и талантливый шеф-повар и ресторатор. Он решил поделиться с читателями интересными фактами из своей жизни, а именно где проходил стажировку в молодости.

Владимир Ярославский впервые прошел стажировку в 26 лет, в школе вин и высокой гастрономии в Москве. Шеф-повар признался, что туда было трудно попасть и стоило ему это заоблачных денег.

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Поскольку это была его мечта с 22 лет, Владимир все же ее осуществил.

Мне удалось поработать под руководством Патрика Пажеса – известного ресторатора и сомелье. У него и научился первых азов французской кухни. Я невероятно рад, что попал в эту школу. Даже помню, как три года осознавал: "Так вот почему мы так делали в Москве!", – прокомментировал Ярославский.

Вторая большая стажировка была в 34 года. Владимир Ярославский ездил в пятизвездочные отели Fairmont в Дубай и Абу-Даби. Стажировался на Chef de Cuisine.

Я мог выбрать и Executive Sous Chef, но не знал, что эта позиция выше. В ОАЭ я незабываемо провел время и увидел, как организована работа в лакшери-отелях, – отметил шеф-повар.

Следующим был лондонский ресторан The Ledbury (в то время он был семнадцатым в рейтинге 50 best restaurants). Также принимал Frenchie Covent Garden и Typing Room. Интересной была и стажировка в Bistro Vadouvan. Заведение открыл француз, работавший в ресторане с двумя звездами Мишлен, а затем решил начать собственное дело.

Он делал классические блюда с ноткой азиатской кухни. Это было очень интересно. До сих пор помню те равиоли в соусе том-кхе, – отметил Владимир Ярославский.

В Испании шеф-повар стажировался в заведении Tickets. Кроме того, кулинар частенько ездил к друзьям в мишленовские рестораны. Например, Ярославский был в пиццерии с двумя ножами по Gambero Rosso, которую открыл его хороший товарищ.