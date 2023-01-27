Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился рецептом сочных и вкусных котлет в панировке. Кулинар предлагает сделать их с начинкой из вяленых томатов и сырой моцареллы.
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Такие котлеты извне и по технологии очень похожи на котлету по-киевски, но разница все-таки есть – они из фарша, а не из цельного куска мяса.
Рецепт куриных котлет в панировке с начинкой
- Время: 60 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Смешиваем куриный фарш со специями.
- Моцареллу рвём руками, смешиваем со специями, листьями базилика, нарезанными вялеными томатами.
- Разделяем фарш на порции.
- Выкладываем творожную начинку в центр фарша, заворачиваем.
- Разогреваем масло до 160 – 180 градусов.
- Панируем котлеты в муке, затем в яйцах и в панировочных сухарях.
- Обжариваем во фритюре до готовности.
- Отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности. Разминаем вместе с маслом, молоком и специями.
- Подаем куриные котлеты с картофельным пюре.
Приятного тебе аппетита!