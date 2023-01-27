Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился рецептом сочных и вкусных котлет в панировке. Кулинар предлагает сделать их с начинкой из вяленых томатов и сырой моцареллы.

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Такие котлеты извне и по технологии очень похожи на котлету по-киевски, но разница все-таки есть – они из фарша, а не из цельного куска мяса.

Рецепт куриных котлет в панировке с начинкой

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Смешиваем куриный фарш со специями.
  • Моцареллу рвём руками, смешиваем со специями, листьями базилика, нарезанными вялеными томатами.
  • Разделяем фарш на порции.
  • Выкладываем творожную начинку в центр фарша, заворачиваем.
  • Разогреваем масло до 160 – 180 градусов.
  • Панируем котлеты в муке, затем в яйцах и в панировочных сухарях.
  • Обжариваем во фритюре до готовности.
  • Отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности. Разминаем вместе с маслом, молоком и специями.
  • Подаем куриные котлеты с картофельным пюре.

Приятного тебе аппетита!