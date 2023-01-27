Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом соковитих та смачних котлет в паніровці. Кулінар пропонує зробити їх з начинкою з в'ялених томатів та сиру моцарела.

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Такі котлети ззовні та за технологією дуже схожі на котлету по-київськи, але різниця таки є – вони з фаршу, а не з цільного шматка м'яса.

Рецепт курячих котлет в паніровці з начинкою

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Змішуємо курячий фарш зі спеціями.
  • Моцарелу рвемо руками, змішуємо зі спеціями, листям базиліку, нарізаними в'яленими томатами.
  • Розділяємо фарш на порції.
  • Викладаємо сирну начинку у центр фаршу, загортаємо.
  • Розігріваємо олію до 160 – 180 градусів.
  • Паніруємо котлети у борошні, далі у яйцях та у панірувальних сухарях.
  • Обсмажуємо у фритюрі до готовності.
  • Відварюємо картоплю у підсоленій воді до готовності. Розминаємо разом із маслом, молоком та спеціями.
  • Подаємо курячі котлети з картопляним пюре.

Смачного!