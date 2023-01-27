Куриные котлеты с начинкой: рецепт с сыром и вялеными томатами

Если вы любите куриные котлеты, приготовьте их по-новому – с творожной начинкой и вялеными томатами.

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился рецептом сочных и вкусных котлет в панировке. Кулинар предлагает сделать их с начинкой из вяленых томатов и сырой моцареллы.

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Такие котлеты извне и по технологии очень похожи на котлету по-киевски, но разница все-таки есть – они из фарша, а не из цельного куска мяса.

Рецепт куриных котлет в панировке с начинкой

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

– куриный фарш;– соль;– 100 граммов моцареллы;– 50 граммов вяленых томатов;– 10 граммов базилика;– 2 куриных яйца;– 300 граммов картофеля;– 50 граммов сливочного масла;– 50 граммов молока;– панировочные сухари;– подсолнечное масло.

Приготовление:

Смешиваем куриный фарш со специями.

Моцареллу рвём руками, смешиваем со специями, листьями базилика, нарезанными вялеными томатами.

Разделяем фарш на порции.

Выкладываем творожную начинку в центр фарша, заворачиваем.

Разогреваем масло до 160 – 180 градусов.

Панируем котлеты в муке, затем в яйцах и в панировочных сухарях.

Обжариваем во фритюре до готовности.

Отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности. Разминаем вместе с маслом, молоком и специями.

Подаем куриные котлеты с картофельным пюре.

Приятного тебе аппетита!