Куриные крылышки с кинзой и лаймом: добавьте пикантных нот к обычному ужину
21 февраля 2022 , 13:51Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Крылышки по этому рецепту можно делать каждую неделю. Обязательно подавайте их с бокалом пенного пива и кусочками лайма.
Куриные крылышки с кинзой и лаймом
- Время: 2 часа 30 минут
- Порции: 6 – 8
Читайте также Ап – и готово: три вкусных и быстрых блюда с курицейИнгредиенты:
– 1,5 – 2 килограмма куриных крылышек;
– 1/2 стакана измельченных свежих листьев кинзы;
– 1/4 стакана свежевыжатого сока лайма;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка цедры лайма;
– 2 чайные ложки молотого чили;
– 1 чайная ложка молотого тмина;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка свежемолотого черного перца.
Приготовление:
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В глубокой миске смешайте 1/4 стакана кинзы, 2 столовые ложки сока лайма, 2 столовые ложки оливкового масла, цедру лайма, порошок чили, тмин, соль и перец.
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Добавьте к маринаду куриные крылышки и тщательно перемешайте. Накройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 2 часа мариноваться.
Фото Damn delicious
- Разогрейте сковороду-гриль на среднем огне и смажьте маслом.
- Смажьте курицу оставшимся (1 столовой ложкой) оливковым маслом, сдобрите солью и перцем. Добавьте курицу на гриль и готовьте, периодически переворачивая, пока курица полностью не приготовится (12 минут).
- Готовность мяса можно определить по температуре внутри крылышек. Она должна быть от 72 – 90 градусов. Дайте им отдохнуть 5 минут.
Фото Damn delicious
- В большой миске смешайте курицу со свежей кинзой и 2 столовыми ложками сока лайма.
Приятного аппетита!