Курячі крильця з кінзою та лаймом

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порції: 6 – 8

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Приготування:

  1. У глибокій мисці змішайте 1/4 склянки кінзи, 2 столові ложки соку лайма, 2 столові ложки оливкової олії, цедру лайма, порошок чилі, кмин, сіль і перець.
  1. Додайте до маринаду курячі крилата ретельно перемішайте. Накрийте шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 2 години маринуватися.


Фото Damn delicious

  1. Розігрійте сковороду-гриль на середньому вогні та змастіть олією.
  1. Змастіть курку рештою (1 столовою ложкою) оливкової олії, присмачте сіллю і перцем. Додайте курку на гриль і готуйте, періодично перевертаючи, доки курка повністю не приготується (12 хвилин).
  1. Готовність м'яса можна визначити за температурою всередині крилець. Вона повинна бути від 72 – 90 градусів. Дайте їм відпочити 5 хвилин.


Фото Damn delicious

  1. У великій мисці змішайте курку зі свіжою кінзою та 2 столовими ложками соку лайма.

Смачного!