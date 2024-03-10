Невозможно провести время за столом лучше чем с вкусной едой и приятными разговорами. Крылышки со сладко-острым соусом станут феерией вкуса на любом событии. Готовьте сразу двойную порцию!
Не пропустите "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами
Рецепт крылышек
- Время: 45 минут
- Порций:4
Пикантная курочка – особый вкус / Фото unsplash
Приготовление:
- Крылышки вымойте, обсушите и натрите солью.
- В кастрюле растопите масло и добавьте тертый или продавленный чеснок.
- Варите 15 секунд и снимите с огня.
- Сразу добавьте сахар и перемешайте, пока он не растворится. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте до густой пасты и дайте остыть.
- Крылья тщательно перемешать с маринадом, чтобы они были полностью покрыты. Лучше всего их замариновать накануне и поставить в холодильник, но вы можете приготовить их даже за мгновение до жарки.
- Положите крылышки на решетку на среднем уровне духовки и поставьте под них противень.
- Запекайте курицу 15 минут, пока кожица не станет золотисто-коричневой, затем переверните и запекайте еще 15 минут.
- Крылья могут сильно подрумяниться – это не значит, что они подгорели, так карамелизировался сахар из маринада.