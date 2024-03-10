Невозможно провести время за столом лучше чем с вкусной едой и приятными разговорами. Крылышки со сладко-острым соусом станут феерией вкуса на любом событии. Готовьте сразу двойную порцию!

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Рецепт крылышек

Время : 45 минут

: 45 минут Порций:4

Пикантная курочка – особый вкус / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных крылышек;

– соль по вкусу;

– 1 ложка сливочного масла;

– 1 маленький зубчик чеснока;

– 2 плоские столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка меда (или кленового сиропа);

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 1 столовая ложка порошка сладкой паприки;

– 2 чайные ложки острой паприки или кайенского перца;

– по желанию: 1 чайная ложка соуса табаско (для любителей остренького).

Приготовление:

Крылышки вымойте, обсушите и натрите солью. В кастрюле растопите масло и добавьте тертый или продавленный чеснок. Варите 15 секунд и снимите с огня. Сразу добавьте сахар и перемешайте, пока он не растворится. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте до густой пасты и дайте остыть. Крылья тщательно перемешать с маринадом, чтобы они были полностью покрыты. Лучше всего их замариновать накануне и поставить в холодильник, но вы можете приготовить их даже за мгновение до жарки. Положите крылышки на решетку на среднем уровне духовки и поставьте под них противень. Запекайте курицу 15 минут, пока кожица не станет золотисто-коричневой, затем переверните и запекайте еще 15 минут. Крылья могут сильно подрумяниться – это не значит, что они подгорели, так карамелизировался сахар из маринада.

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