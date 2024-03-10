Невозможно провести время за столом лучше чем с вкусной едой и приятными разговорами. Крылышки со сладко-острым соусом станут феерией вкуса на любом событии. Готовьте сразу двойную порцию!

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Рецепт крылышек

  • Время: 45 минут
  • Порций:4

Пикантная курочка – особый вкус / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Крылышки вымойте, обсушите и натрите солью.
  2. В кастрюле растопите масло и добавьте тертый или продавленный чеснок.
  3. Варите 15 секунд и снимите с огня.
  4. Сразу добавьте сахар и перемешайте, пока он не растворится. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте до густой пасты и дайте остыть.
  5. Крылья тщательно перемешать с маринадом, чтобы они были полностью покрыты. Лучше всего их замариновать накануне и поставить в холодильник, но вы можете приготовить их даже за мгновение до жарки.
  6. Положите крылышки на решетку на среднем уровне духовки и поставьте под них противень.
  7. Запекайте курицу 15 минут, пока кожица не станет золотисто-коричневой, затем переверните и запекайте еще 15 минут.
  8. Крылья могут сильно подрумяниться – это не значит, что они подгорели, так карамелизировался сахар из маринада.