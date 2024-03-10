Неможливо провести час за столом краще ніж зі смачною їжею та приємними розмовами. Крильця з солодко-гострим соусом стануть феєрією смаку на будь-якій події. Готуйте одразу подвійну порцію!
Не пропустіть "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами
Рецепт крилець
- Час: 45 хвилин
- Порцій:4
Пікантна курочка – особливий смак / Фото unsplash
Приготування:
- Крильця вимийте, обсушіть і натріть сіллю.
- У каструлі розтопіть масло і додайте тертий або продавлений часник.
- Варіть 15 секунд і зніміть з вогню.
- Відразу додайте цукор і перемішайте, поки він не розчиниться. Додайте решту інгредієнтів і перемішайте до густої пасти та дайте охолонути.
- Крила ретельно перемішати з маринадом, щоб вони були повністю покриті. Найкраще їх замаринувати напередодні та поставити в холодильник, але ви можете приготувати їх навіть за мить до смаження.
- Покладіть крильця на решітку на середньому рівні духовки та поставте під них деко.
- Запікайте курку 15 хвилин, поки шкірка не стане золотисто-коричневою, потім переверніть і запікайте ще 15 хвилин.
- Крила можуть сильно підрум'янитися – це не означає, що вони підгоріли, так карамелізувався цукор з маринаду.