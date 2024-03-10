Неможливо провести час за столом краще ніж зі смачною їжею та приємними розмовами. Крильця з солодко-гострим соусом стануть феєрією смаку на будь-якій події. Готуйте одразу подвійну порцію!

Не пропустіть "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами

Рецепт крилець

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій:4

Пікантна курочка – особливий смак / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих крилець;

– сіль до смаку;

– 1 ложка вершкового масла;

– 1 маленький зубчик часнику;

– 2 плоскі столові ложки цукру;

– 1 столова ложка меду (або кленового сиропу);

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 1 столова ложка порошку солодкої паприки;

– 2 чайні ложки гострої паприки або каєнського перцю;

– за бажанням: 1 чайна ложка соусу табаско (для любителів гостренького).

Приготування:

Крильця вимийте, обсушіть і натріть сіллю. У каструлі розтопіть масло і додайте тертий або продавлений часник. Варіть 15 секунд і зніміть з вогню. Відразу додайте цукор і перемішайте, поки він не розчиниться. Додайте решту інгредієнтів і перемішайте до густої пасти та дайте охолонути. Крила ретельно перемішати з маринадом, щоб вони були повністю покриті. Найкраще їх замаринувати напередодні та поставити в холодильник, але ви можете приготувати їх навіть за мить до смаження. Покладіть крильця на решітку на середньому рівні духовки та поставте під них деко. Запікайте курку 15 хвилин, поки шкірка не стане золотисто-коричневою, потім переверніть і запікайте ще 15 хвилин. Крила можуть сильно підрум'янитися – це не означає, що вони підгоріли, так карамелізувався цукор з маринаду.

Цікавий лайфхак: як приготувати ванільний цукор вдома.