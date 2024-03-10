Захочется облизать тарелку: как запечь крылышки в пикантном соусе
10 марта 2024, 13:12Читати новину українською
Пикантные куриные крылышки – блюдо, которое идеально подойдет для вечеринки, просмотра матча с друзьями или совместного шашлыка. Вкусный маринад, нежное мясо – они просто тают во рту.
Невозможно провести время за столом лучше чем с вкусной едой и приятными разговорами. Крылышки со сладко-острым соусом станут феерией вкуса на любом событии. Готовьте сразу двойную порцию!
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Рецепт крылышек
- Время: 45 минут
- Порций:4
Пикантная курочка – особый вкус / Фото unsplashИнгредиенты:
– 1 килограмм куриных крылышек;
– соль по вкусу;
– 1 ложка сливочного масла;
– 1 маленький зубчик чеснока;
– 2 плоские столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка меда (или кленового сиропа);
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 1 столовая ложка порошка сладкой паприки;
– 2 чайные ложки острой паприки или кайенского перца;
– по желанию: 1 чайная ложка соуса табаско (для любителей остренького).
Приготовление:
- Крылышки вымойте, обсушите и натрите солью.
- В кастрюле растопите масло и добавьте тертый или продавленный чеснок.
- Варите 15 секунд и снимите с огня.
- Сразу добавьте сахар и перемешайте, пока он не растворится. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте до густой пасты и дайте остыть.
- Крылья тщательно перемешать с маринадом, чтобы они были полностью покрыты. Лучше всего их замариновать накануне и поставить в холодильник, но вы можете приготовить их даже за мгновение до жарки.
- Положите крылышки на решетку на среднем уровне духовки и поставьте под них противень.
- Запекайте курицу 15 минут, пока кожица не станет золотисто-коричневой, затем переверните и запекайте еще 15 минут.
- Крылья могут сильно подрумяниться – это не значит, что они подгорели, так карамелизировался сахар из маринада.