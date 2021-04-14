Куриные крылышки – вкусное и сытное блюдо, которое можно подать на обед. Как их правильно готовить – читайте далее в материале.

Куриные крылышки с хрустящей корочкой готовят в ароматном маринаде и обжаривают в кокосовой стружке. Даже если вы следите за своей фигурой, не следует отказывать себе в этом удовольствии. К блюду подавайте овощные салаты.

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Куриные крылышки в кокосовой стружке

Ингредиенты:

– 7 шт. куриных крылышек;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 столовая ложка белого вина (Херес);

– 1 стакан кокосовой стружки;

– 80 граммов муки;

– 1 чайная ложка молотого бадьяна;

– 110 граммов дикого риса;

– 230 граммов золотистого риса;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– растительное масло;

– перец.

Порции: 2