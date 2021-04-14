Куриные крылышки в кокосовой панировке: простой рецепт
Куриные крылышки – вкусное и сытное блюдо, которое можно подать на обед. Как их правильно готовить – читайте далее в материале.
Источник:Наша Ряба
Куриные крылышки с хрустящей корочкой готовят в ароматном маринаде и обжаривают в кокосовой стружке. Даже если вы следите за своей фигурой, не следует отказывать себе в этом удовольствии. К блюду подавайте овощные салаты.
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Куриные крылышки в кокосовой стружке
Порции: 2
- Куриные крылышки тщательно помойте. В миске соедините вино с сахаром, добавьте бадьян, перец, замаринуйте крылышки.
- Помойте дикий и золотистый рис, выложите в кастрюлю, варите в течение 15-20 минут, добавьте сливочное масло.
- В миске соедините кукурузную муку с кокосовой стружкой, обваляйте крылышки, обжарьте во фритюре до готовности.
- Выложите готовые куриные крылышки на тарелку. Подавайте с рисом. Приятного аппетита!
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