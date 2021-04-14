Курячі крильця – смачна та ситна страва, яку можна подати на обід. Як їх правильно готувати – читайте далі у матеріалі.

Курячі крильця зі хрусткою скоринкою готують в ароматному маринаді та обсмажують у кокосовій стружці. Навіть якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, не слід відмовляти собі у цьому задоволенні. До страви подавайте овочеві салати. Читайте також Куряча грудка в апельсиновому соусі: домашній рецепт Курячі крильця в кокосовій стружці Інгредієнти:

– 7 шт. курячих крилець;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 столова ложка білого вина (Херес);

– 1 склянка кокосової стружки;

– 80 грамів борошна;

– 1 чайна ложка меленого бодяну;

– 110 грамів дикого рису;

– 230 грамів золотистого рису;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– рослинна олія;

– перець. Порції: 2 Курячі крильця ретельно помийте. У мисці з'єднайте вино з цукром, додайте бодян, перець, замаринуйте курятину. Помийте суміш дикого та золотистого рису, викладіть у каструлю, варіть протягом 15-20 хвилин, додайте вершкове масло. У мисці з'єднайте кукурудзяне борошно з кокосовою стружкою, обваляйте крильця, обсмажте у фритюрі до готовності. Викладіть готові курячі крильця на тарілку. Подавайте з рисом. Смачного!