Нежные куриные крылышки с золотой корочкой – гарнир или основное блюдо, которое можно подать к столу в будни или праздники.

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Для приготовления блюда заранее поддержите куриные крылышки в маринаде из пива. Мясо получается ароматным, сочным и нежным. Подавайте с любимыми соусами и салатами из свежих овощей.

Как приготовить куриные крылышки в пиве

  • Время: 1 час 30 минут 
  • Порции: 4 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 173 ккал
  1. Куриные крылышки, тщательно помойте, выложите в миску, добавьте пиво, оставьте на 30 минут.
  2. Чеснок очистите, пропустите через пресс.

Куриные крылышки / Фото Freepik

  1. Для приготовления соуса в миске соедините мед с растительным маслом, добавьте соль, специи, перец, чеснок.
  2. В форму для запекания выложите куриные крылышки, смажьте соусом.
  3. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40 – 45 минут до готовности.

Запеченные куриные крылышки с кунжутом​ / Фото Freepik

  1. Выложите на тарелку готовые куриные крылышки, задекорируйте кунжутом. Блюдо подавайте горячими. Приятного аппетита!