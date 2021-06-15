Ніжні курячі крильця із золотою скоринкою – гарнір або основна страва, яку можна подати до столу у будні та свята.

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Для приготування страви заздалегідь замаринуйте курячі крильця у пиві. М'ясо виходить ароматним, соковитим та ніжним. Подавайте з улюбленими соусами та салатами зі свіжих овочів.

Як приготувати курячі крильця в пиві

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6
  • Калорійність на 100 грамів: 173 ккал
  1. Курячі крильця, ретельно помийте, викладіть у миску, додайте пиво, залиште на 30 хвилин.
  2. Часник почистіть, пропустіть через прес.

Курячі крильця / Фото Freepik

  1. Для приготування соусу у мисці з'єднайте мед з рослинною олією, додайте сіль, спеції, перець, часник.
  2. У форму для запікання викладіть курячі крильця, змастіть соусом.
  3. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 – 45 хвилин до готовності.

Запечені курячі крильця з кунжутом/ Фото Freepik

  1. Викладіть на тарілку готові курячі крильця, задекоруйте кунжутом. Страву подавайте гарячою. Смачного!