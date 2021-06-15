Ніжні курячі крильця із золотою скоринкою – гарнір або основна страва, яку можна подати до столу у будні та свята.
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Для приготування страви заздалегідь замаринуйте курячі крильця у пиві. М'ясо виходить ароматним, соковитим та ніжним. Подавайте з улюбленими соусами та салатами зі свіжих овочів.
Як приготувати курячі крильця в пиві
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 173 ккал
- Курячі крильця, ретельно помийте, викладіть у миску, додайте пиво, залиште на 30 хвилин.
- Часник почистіть, пропустіть через прес.
Курячі крильця / Фото Freepik
- Для приготування соусу у мисці з'єднайте мед з рослинною олією, додайте сіль, спеції, перець, часник.
- У форму для запікання викладіть курячі крильця, змастіть соусом.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 – 45 хвилин до готовності.
Запечені курячі крильця з кунжутом/ Фото Freepik
- Викладіть на тарілку готові курячі крильця, задекоруйте кунжутом. Страву подавайте гарячою. Смачного!