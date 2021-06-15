Как приготовить запеченные куриные крылышки в пиве: домашний рецепт

Если хотите разнообразить традиционное меню. Приготовьте на ужин сочные куриные крылышки в пиве, запеченные в духовке. Мы уверены, что это блюдо станет вашим любимым.
Нежные куриные крылышки с золотой корочкой – гарнир или основное блюдо, которое можно подать к столу в будни или праздники.
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Для приготовления блюда заранее поддержите куриные крылышки в маринаде из пива. Мясо получается ароматным, сочным и нежным. Подавайте с любимыми соусами и салатами из свежих овощей.
Как приготовить куриные крылышки в пиве
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 173 ккал
– 500 граммов куриных крылышек;
– 0,5 миллилитров пива (светлое или темное);
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка меда;
– растительное масло;
– специи;
– 15 граммов кунжута;
– черный молотый перец;
– соль.
- Куриные крылышки, тщательно помойте, выложите в миску, добавьте пиво, оставьте на 30 минут.
- Чеснок очистите, пропустите через пресс.
Куриные крылышки / Фото Freepik
- Для приготовления соуса в миске соедините мед с растительным маслом, добавьте соль, специи, перец, чеснок.
- В форму для запекания выложите куриные крылышки, смажьте соусом.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40 – 45 минут до готовности.
Запеченные куриные крылышки с кунжутом / Фото Freepik
- Выложите на тарелку готовые куриные крылышки, задекорируйте кунжутом. Блюдо подавайте горячими. Приятного аппетита!