Как приготовить запеченные куриные крылышки в пиве: домашний рецепт

Если хотите разнообразить традиционное меню. Приготовьте на ужин сочные куриные крылышки в пиве, запеченные в духовке. Мы уверены, что это блюдо станет вашим любимым.

Нежные куриные крылышки с золотой корочкой – гарнир или основное блюдо, которое можно подать к столу в будни или праздники.

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Для приготовления блюда заранее поддержите куриные крылышки в маринаде из пива. Мясо получается ароматным, сочным и нежным. Подавайте с любимыми соусами и салатами из свежих овощей.

Как приготовить куриные крылышки в пиве

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 173 ккал

Куриные крылышки, тщательно помойте, выложите в миску, добавьте пиво, оставьте на 30 минут. Чеснок очистите, пропустите через пресс.

– 500 граммов куриных крылышек;– 0,5 миллилитров пива (светлое или темное);– 1 – 2 зубчика чеснока;– 1 столовая ложка меда;– растительное масло;– специи;– 15 граммов кунжута;– черный молотый перец;– соль.

Куриные крылышки / Фото Freepik

Для приготовления соуса в миске соедините мед с растительным маслом, добавьте соль, специи, перец, чеснок. В форму для запекания выложите куриные крылышки, смажьте соусом. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40 – 45 минут до готовности.

Запеченные куриные крылышки с кунжутом​ / Фото Freepik