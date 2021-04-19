Думаете, что приготовить на обед? Мы подготовили для вас рецепт вкусного блюда – пиде с курицей и клюквой, которое понравится всей вашей семье.

Пиде – турецкое и крымскотатарское блюдо, напоминающее пиццу. Традиционно готовится с добавлением фарша из баранины, но можно добавить нежное куриное мясо, которое придаст блюду изысканный вкус. Также добавляют тушеные овощи со специями – сладкий перец, лук, томаты.

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Рецепт пойдет

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов пшеничной муки;

– 1 яйцо;

– 70 миллилитров масла растительного;

– йогурт натуральный;

– 100 граммов теплой воды;

– 2 чайные ложки сахара;

– щепотка соли.

Ингредиенты для начинки:

– 500 граммов куриного филе (бедра);

– 1 луковица;

– 2 томата;

– 1 сладкий перец;

– 100 граммов клюквы;

– масло для жарки;

– 1/2 чайной ложки кориандра;

– 1/2 чайной ложки базилика;

– 50 граммов твердого сыра.