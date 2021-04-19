Как приготовить пиде с курицей и клюквой: домашний рецепт
Думаете, что приготовить на обед? Мы подготовили для вас рецепт вкусного блюда – пиде с курицей и клюквой, которое понравится всей вашей семье.
Источник:Наша Ряба
Пиде – турецкое и крымскотатарское блюдо, напоминающее пиццу. Традиционно готовится с добавлением фарша из баранины, но можно добавить нежное куриное мясо, которое придаст блюду изысканный вкус. Также добавляют тушеные овощи со специями – сладкий перец, лук, томаты.
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Рецепт пойдет
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске залейте теплой водой дрожжи.
- В миске соедините муку с солью, добавьте сахар, перемешайте. Далее – добавьте яйцо, масло, йогурт, дрожжи, замесите тесто, оставьте на один час.
- Для приготовления начинки куриное филе тщательно помойте, нарежьте кубиками.
- Клюкву тщательно помойте.
- Помойте, очистите перец, томаты, лук, нарежьте кубиками.
- На сковороде с маслом обжарьте на среднем огне, добавьте соль, перец, кориандр, базилик, клюкву. Оставьте для охлаждения.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Раскатайте из теста тонкий овальной формы корж, присыпьте мукой.
- Выложите на середину начинку, распределите, заверните и закрепите края. Сверху посыпьте тертым сыром.
- Разогрейте духовку до температуры 220 градусов, отправьте запекаться в течение 15-20 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, разделите на порции. Приятного аппетита!
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