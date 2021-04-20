Якщо думаєте урізноманітнити своє меню. Приготуйте смачні курячі мітболи у вершковому соусі, які можна подати на обід.

М'ясні кульки з курятиною та овочами у вершкову соусі сподобаються усім. Також для приготування можна взяти яловичину, телятину або індичку.

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Курячі мітболи у вершковому соусі

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 70 грамів броколі;

– 30 мілілітрів олії;

– 150 мілілітрів молока 2,5-3,2%;

– 2 зубчики часнику;

– спеції.