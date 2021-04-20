Курячі мітболи у вершковому соусі: домашній рецепт
Якщо думаєте урізноманітнити своє меню. Приготуйте смачні курячі мітболи у вершковому соусі, які можна подати на обід.
Джерело:інстаграм Fat Killers
М'ясні кульки з курятиною та овочами у вершкову соусі сподобаються усім. Також для приготування можна взяти яловичину, телятину або індичку.
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Курячі мітболи у вершковому соусі
- Куряче філе ретельно помийте, пропустіть через м'ясорубку.
- Викладіть фарш у миску, додайте спеції. Ретельно замісіть фарш. Вологими руками сформуйте м’ясні кульки.
- На розігріту пательню з олією на маленькому вогні, обсмажте м’ясні кульки з двох сторін до золотої скоринки.
- Помийте, почистіть моркву, цибулю, часник, подрібніть ножем, броколі розділіть на суцвіття. Далі – додайте молоко, спеції, часник. Тушкуйте на маленькому вогні протягом 10 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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