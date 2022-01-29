Куриные нагетсы: особый рецепт с орехом пекан и медово-горчичным соусом

29 января 2022 , 16:03
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Источник:

Damn delicious

Куриные нагетсы могут быть оригинальным и интересным блюдом на вашем обеденном столе. Их секрет – сухари японские панко и орехи пекан.

Полезные куриные нагетсы полностью запеченные в духовке. Они хрустящие и сочные, ведь замаринованы в горчичном соусе и покрыты ореховой хрустящей корочкой пекан.

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Рецепт куриных нагетсов с медово-горчичным соусом

  • Время: 35 минут
  • Порции: 6


Фото Damn delicious

Ингредиенты:
– 1 килограмм куриных грудок без кожи;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки;
Для соуса:
– 1/4 стакана майонеза;
– 1/4 стакана греческого йогурта;
– 1/4 стакана меда;
– 2 столовые ложки горчицы;
– 2 столовые ложки дижонской горчицы;
Для панировки:
– 1 стакан половинок орехов пекана;
– 1 стакан сухарей панко;
– 1 столовая ложка итальянской приправы;
– 1/2 чайной ложки гранулированного чеснока;
– 1/4 чайной ложки гранулированного лука.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 190 – 200 градусов.
  2. Покройте противень слоем пергамента для выпечки или силиконовым ковриком.
  3. Для соуса смешайте майонез, греческий йогурт, мед и горчицу.
  4. Чтобы приготовить хрустящую корочку с орехом пекан, смешайте орехи, сухари панко, итальянскую приправу, гранулированный чеснок и лук в чаше кухонного комбайна. Измельчите ингредиенты до консистенции грубой крошки.


Фото Damn delicious

  1. Нарежьте куриное мясо длинными полосками. Приправьте солью и перцем.
  2. Поочередно погружайте полоски курицы в медовый соус, затем в смесь пекана, чтобы она покрыла их полностью.


Фото Damn delicious

  1. Сформированные нагетсы выложите на противень и запекайте 15 – 20 минут или пока корочка не станет золотисто-коричневой, а курица полностью не приготовится.


Фото Damn delicious

  1. Подавайте блюдо с посыпанной зеленью петрушки и любимым соусом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак