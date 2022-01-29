Куриные нагетсы: особый рецепт с орехом пекан и медово-горчичным соусом
29 января 2022 , 16:03Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Куриные нагетсы могут быть оригинальным и интересным блюдом на вашем обеденном столе. Их секрет – сухари японские панко и орехи пекан.
Полезные куриные нагетсы полностью запеченные в духовке. Они хрустящие и сочные, ведь замаринованы в горчичном соусе и покрыты ореховой хрустящей корочкой пекан.
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Рецепт куриных нагетсов с медово-горчичным соусом
- Время: 35 минут
- Порции: 6
Фото Damn delicious
– 1 килограмм куриных грудок без кожи;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки;
Для соуса:
– 1/4 стакана майонеза;
– 1/4 стакана греческого йогурта;
– 1/4 стакана меда;
– 2 столовые ложки горчицы;
– 2 столовые ложки дижонской горчицы;
Для панировки:
– 1 стакан половинок орехов пекана;
– 1 стакан сухарей панко;
– 1 столовая ложка итальянской приправы;
– 1/2 чайной ложки гранулированного чеснока;
– 1/4 чайной ложки гранулированного лука.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 190 – 200 градусов.
- Покройте противень слоем пергамента для выпечки или силиконовым ковриком.
- Для соуса смешайте майонез, греческий йогурт, мед и горчицу.
- Чтобы приготовить хрустящую корочку с орехом пекан, смешайте орехи, сухари панко, итальянскую приправу, гранулированный чеснок и лук в чаше кухонного комбайна. Измельчите ингредиенты до консистенции грубой крошки.
Фото Damn delicious
- Нарежьте куриное мясо длинными полосками. Приправьте солью и перцем.
- Поочередно погружайте полоски курицы в медовый соус, затем в смесь пекана, чтобы она покрыла их полностью.
Фото Damn delicious
- Сформированные нагетсы выложите на противень и запекайте 15 – 20 минут или пока корочка не станет золотисто-коричневой, а курица полностью не приготовится.
Фото Damn delicious
- Подавайте блюдо с посыпанной зеленью петрушки и любимым соусом.
Приятного аппетита!