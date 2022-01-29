Куриные нагетсы: особый рецепт с орехом пекан и медово-горчичным соусом

Куриные нагетсы могут быть оригинальным и интересным блюдом на вашем обеденном столе. Их секрет – сухари японские панко и орехи пекан.

Полезные куриные нагетсы полностью запеченные в духовке. Они хрустящие и сочные, ведь замаринованы в горчичном соусе и покрыты ореховой хрустящей корочкой пекан.

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Рецепт куриных нагетсов с медово-горчичным соусом

Время: 35 минут

35 минут Порции: 6



Фото Damn delicious

– 1 килограмм куриных грудок без кожи;– соль;– свежемолотый черный перец;– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки;– 1/4 стакана майонеза;– 1/4 стакана греческого йогурта;– 1/4 стакана меда;– 2 столовые ложки горчицы;– 2 столовые ложки дижонской горчицы;– 1 стакан половинок орехов пекана;– 1 стакан сухарей панко;– 1 столовая ложка итальянской приправы;– 1/2 чайной ложки гранулированного чеснока;– 1/4 чайной ложки гранулированного лука.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 – 200 градусов. Покройте противень слоем пергамента для выпечки или силиконовым ковриком. Для соуса смешайте майонез, греческий йогурт, мед и горчицу. Чтобы приготовить хрустящую корочку с орехом пекан, смешайте орехи, сухари панко, итальянскую приправу, гранулированный чеснок и лук в чаше кухонного комбайна. Измельчите ингредиенты до консистенции грубой крошки.



Фото Damn delicious

Нарежьте куриное мясо длинными полосками. Приправьте солью и перцем. Поочередно погружайте полоски курицы в медовый соус, затем в смесь пекана, чтобы она покрыла их полностью.



Фото Damn delicious

Сформированные нагетсы выложите на противень и запекайте 15 – 20 минут или пока корочка не станет золотисто-коричневой, а курица полностью не приготовится.



Фото Damn delicious

Подавайте блюдо с посыпанной зеленью петрушки и любимым соусом.

Приятного аппетита!