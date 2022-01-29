Корисні курячі наґетси повністю запечені в духовці. Вони хрумкі та соковиті, адже замариновані в гірчичному соусі та покриті горіховою хрусткою скоринкою пекан.
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Рецепт курячих наґетсів з медово-гірчичним соусом
- Час: 35 хвилин
- Порції: 6
Фото Damn delicious
Приготування:
- Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів.
- Вкрийте деко шаром пергаменту для випікання або силіконовим килимком.
- Для соусу змішайте майонез, грецький йогурт, мед і гірчицю.
- Щоб приготувати хрумку скоринку з горіхом пекан, змішайте горіхи, сухарі панко, італійську приправу, гранульований часник та цибулю в чаші кухонного комбайна. Подрібніть інгредієнти до консистенції грубої крихти.
Фото Damn delicious
- Наріжте куряче м'ясо довгими смужками. Присмачте сіллю і перцем.
- По черзі занурюйте смужки курки в медовий соус, потім в суміш пекану, щоб вона покрила їх повністю.
Фото Damn delicious
- Сформовані наґетси викладіть на деко і запікайте 15 – 20 хвилин, або поки скоринка не стане золотисто-коричневою, а курка повністю не приготується.
Фото Damn delicious
- Подавайте страву з посипаною зеленню петрушки та улюбленим соусом.
Смачного!