Корисні курячі наґетси повністю запечені в духовці. Вони хрумкі та соковиті, адже замариновані в гірчичному соусі та покриті горіховою хрусткою скоринкою пекан.

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Рецепт курячих наґетсів з медово-гірчичним соусом

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 6



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих грудок без шкіри;

– сіль;

– свіжомелений чорний перець;

– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки;

Для соусу:

– 1/4 склянки майонезу;

– 1/4 склянки грецького йогурту;

– 1/4 склянки меду;

– 2 столові ложки гірчиці;

– 2 столові ложки діжонської гірчиці;

Для паніровки:

– 1 склянка половинок горіхів пекану;

– 1 склянка сухарів панко;

– 1 столова ложка італійської приправи;

– 1/2 чайної ложки гранульованого часнику;

– 1/4 чайної ложки гранульованої цибулі.

Приготування:

Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів.

Вкрийте деко шаром пергаменту для випікання або силіконовим килимком.

Для соусу змішайте майонез, грецький йогурт, мед і гірчицю.

Щоб приготувати хрумку скоринку з горіхом пекан, змішайте горіхи, сухарі панко, італійську приправу, гранульований часник та цибулю в чаші кухонного комбайна. Подрібніть інгредієнти до консистенції грубої крихти.



Фото Damn delicious

Наріжте куряче м'ясо довгими смужками. Присмачте сіллю і перцем.

По черзі занурюйте смужки курки в медовий соус, потім в суміш пекану, щоб вона покрила їх повністю.



Фото Damn delicious

Сформовані наґетси викладіть на деко і запікайте 15 – 20 хвилин, або поки скоринка не стане золотисто-коричневою, а курка повністю не приготується.



Фото Damn delicious

Подавайте страву з посипаною зеленню петрушки та улюбленим соусом.

Смачного!