Полезные куриные нагетсы полностью запеченные в духовке. Они хрустящие и сочные, ведь замаринованы в горчичном соусе и покрыты ореховой хрустящей корочкой пекан.
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Рецепт куриных нагетсов с медово-горчичным соусом
- Время: 35 минут
- Порции: 6
Фото Damn delicious
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 190 – 200 градусов.
- Покройте противень слоем пергамента для выпечки или силиконовым ковриком.
- Для соуса смешайте майонез, греческий йогурт, мед и горчицу.
- Чтобы приготовить хрустящую корочку с орехом пекан, смешайте орехи, сухари панко, итальянскую приправу, гранулированный чеснок и лук в чаше кухонного комбайна. Измельчите ингредиенты до консистенции грубой крошки.
Фото Damn delicious
- Нарежьте куриное мясо длинными полосками. Приправьте солью и перцем.
- Поочередно погружайте полоски курицы в медовый соус, затем в смесь пекана, чтобы она покрыла их полностью.
Фото Damn delicious
- Сформированные нагетсы выложите на противень и запекайте 15 – 20 минут или пока корочка не станет золотисто-коричневой, а курица полностью не приготовится.
Фото Damn delicious
- Подавайте блюдо с посыпанной зеленью петрушки и любимым соусом.
Приятного аппетита!