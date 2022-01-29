Полезные куриные нагетсы полностью запеченные в духовке. Они хрустящие и сочные, ведь замаринованы в горчичном соусе и покрыты ореховой хрустящей корочкой пекан.

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Рецепт куриных нагетсов с медово-горчичным соусом

Время: 35 минут

35 минут Порции: 6



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных грудок без кожи;

– соль;

– свежемолотый черный перец;

– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки;

Для соуса:

– 1/4 стакана майонеза;

– 1/4 стакана греческого йогурта;

– 1/4 стакана меда;

– 2 столовые ложки горчицы;

– 2 столовые ложки дижонской горчицы;

Для панировки:

– 1 стакан половинок орехов пекана;

– 1 стакан сухарей панко;

– 1 столовая ложка итальянской приправы;

– 1/2 чайной ложки гранулированного чеснока;

– 1/4 чайной ложки гранулированного лука.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 – 200 градусов. Покройте противень слоем пергамента для выпечки или силиконовым ковриком. Для соуса смешайте майонез, греческий йогурт, мед и горчицу. Чтобы приготовить хрустящую корочку с орехом пекан, смешайте орехи, сухари панко, итальянскую приправу, гранулированный чеснок и лук в чаше кухонного комбайна. Измельчите ингредиенты до консистенции грубой крошки.



Фото Damn delicious

Нарежьте куриное мясо длинными полосками. Приправьте солью и перцем. Поочередно погружайте полоски курицы в медовый соус, затем в смесь пекана, чтобы она покрыла их полностью.



Фото Damn delicious

Сформированные нагетсы выложите на противень и запекайте 15 – 20 минут или пока корочка не станет золотисто-коричневой, а курица полностью не приготовится.



Фото Damn delicious

Подавайте блюдо с посыпанной зеленью петрушки и любимым соусом.

Приятного аппетита!