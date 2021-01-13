Как приготовить маринад для перепелки в духовке: рецепт
Если вы еще не готовили перепелку дома, наш рецепт прекрасно подойдет для дебюта. Все необходимое для вкусного и сытного блюда – это нужные ингредиенты и немного любви.
Рецепт маринада для перепелки от SmachnoNews также прекрасно подойдет для куриных грудок или ножек, а все нужные ингредиенты вы точно найдете у себя на кухне.
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Перепелки достаточно маленькие поэтому, ни мариновать, ни выпекать в духовке ее долго не нужно. Для обеда на двух человек приготовьте две перепелки – по одной на человека.
Маринад для перепелки
Как мариновать перепелку дома
- Тщательно помойте тушку птицы, удалите хребет с помощью кухонных ножниц и переложите мясо на доску.
- Слегка придавите тушку перепелки.
- Смешайте все ингредиенты для маринада перепелки и замаринуйте в нем птицу.
- Оставьте перепелку мариноваться на 60-80 минут, не забывайте время от времени переворачивать тушку.
- Разогрейте духовку до 200 градусов за 20 минут до начала выпекания мяса.
- Переложите перепелку на противень кожей вверх и готовьте в духовке в течение 18-25 минут. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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