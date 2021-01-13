Если вы еще не готовили перепелку дома, наш рецепт прекрасно подойдет для дебюта. Все необходимое для вкусного и сытного блюда – это нужные ингредиенты и немного любви.

Рецепт маринада для перепелки от SmachnoNews также прекрасно подойдет для куриных грудок или ножек, а все нужные ингредиенты вы точно найдете у себя на кухне.

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Перепелки достаточно маленькие поэтому, ни мариновать, ни выпекать в духовке ее долго не нужно. Для обеда на двух человек приготовьте две перепелки – по одной на человека.

Маринад для перепелки

Ингредиенты:

– 1/2 лимона;

– 1/2 ч. л меда;

– 3 ст. л оливкового масла;

– 1 ч. л сушеного острого перца хлопьями;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 веточка розмарина, только иголочки, мелко порезать;

– 2 веточки тимьяна, только листочки;

– соль на ваш вкус.

Как мариновать перепелку дома