Рецепт улюбленої закуски може бути менш калорійним, якщо запекти нагетси у духовці. А як їх правильно готувати – читайте далі у матеріалі.

Нагетси з ніжної грудки курочки обожнюють всі, як великі, так і малі! Навіть, якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, не слід відмовляти собі у цьому задоволенні, достатньо запекти їх у духовці. А от як це правильно зробити, далі в матеріалі Smachno News.

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Подайте курячі нагетси разом із соусом – так смачніше!

Інгредієнти:

– 400 г курячих грудок;

– панірувальні сухарі;

– 2 яйця;

– 3 ст. л борошна;

– спеції на ваш смак.

Як приготувати курячі нагетси у фритюрі

Ретельно помийте куряче м'ясо, наріжте смужками або невеликими шматочками. Форма нагетсів залежить від ваших уподобань. Збийте яйця в мисці зі спеціями, в окрему миску насипте борошно. Смужки м'яса обваляйте в борошні, далі занурте в яйце, далі в панірувальні сухарі. Обсмажуйте нагетси з курки у фритюрі або на сковорідці до готовності.

Як приготувати курячі нагетси в духовці