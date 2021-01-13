Як приготувати нагетси з курячої грудки: рецепт на будь-який смак
Рецепт улюбленої закуски може бути менш калорійним, якщо запекти нагетси у духовці. А як їх правильно готувати – читайте далі у матеріалі.
Нагетси з ніжної грудки курочки обожнюють всі, як великі, так і малі! Навіть, якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, не слід відмовляти собі у цьому задоволенні, достатньо запекти їх у духовці. А от як це правильно зробити, далі в матеріалі Smachno News.
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Подайте курячі нагетси разом із соусом – так смачніше!
Як приготувати курячі нагетси у фритюрі
- Ретельно помийте куряче м'ясо, наріжте смужками або невеликими шматочками. Форма нагетсів залежить від ваших уподобань.
- Збийте яйця в мисці зі спеціями, в окрему миску насипте борошно.
- Смужки м'яса обваляйте в борошні, далі занурте в яйце, далі в панірувальні сухарі.
- Обсмажуйте нагетси з курки у фритюрі або на сковорідці до готовності.
Як приготувати курячі нагетси в духовці
- Принцип панірування курятини аналогічний, але заготовку потрібно запекти в духовці.
- Розігрійте духовку до 200 градусів, нагетси викладіть на деко вкрите пергаментом.
- Запікайте нагетси протягом 30 хвилин до готовності. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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