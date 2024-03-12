Ножки, приготовленные по этому рецепту, получатся сочными и вкусными. Они просто и быстро, но важное значение имеет время маринования мяса. Именно смесь оливкового масла и специй придает им такой особый вкус.
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Как приготовить хрустящие куриные ножки в духовке
Рецепт запеченных куриных ножек очень простой. Стоит иметь больше времени, ведь куриные ножки должны мариноваться не менее часа.
Лучше всего они вкусные, если их оставить в маринаде на ночь. Не забудьте достать мясо из холодильника за час до запекания. Это позволит ему достичь комнатной температуры и иметь лучший вкус после выпечки.
Рецепт запеченных куриных ножек
- Время: 1 час
- Порций: 4
Такое аппетитное блюдо / Фото unsplash
Приготовление:
- В миску налейте оливковое масло и соевый соус.
- Добавьте горчицу и продавленные зубчики чеснока.
- Приправьте паприкой, солью и перцем. Тщательно перемешайте. Положите курицу в миску и залейте маринадом.
- Тщательно натрите мясо. Накройте миску фольгой и поставьте в холодильник минимум на 1 час.
- Выньте из холодильника за 1 час до запекания, чтобы мясо приобрело комнатную температуру. Выложите куриные ножки в форму для запекания.
- Сбрызните мясо маринадом, оставшимся в миске.
- Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте около 1 часа.
- Когда пройдет половина времени, сбрызните окорочка соусом, который образовался при запекании.
- Подавайте сразу теплыми с картофелем, овощами гриль и сочным салатом.