Этот популярный мексиканский соус нужно готовить всего несколько минут, а способов его применения – просто невероятное количество. Мясо, тако, начосы, бутерброды, рыба – он идеально подойдет ко всему, что вы выберете.
Читайте также "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами
Рецепт соуса чипотле
Время: несколько минут
Порций: 2
Приготовление:
- Все, что нужно сделать – смешать все ингредиенты до однородности.
- Перед использованием соус лучше поставить на несколько часов в холодильник. Тогда его консистенция станет еще лучше.