Этот популярный мексиканский соус нужно готовить всего несколько минут, а способов его применения – просто невероятное количество. Мясо, тако, начосы, бутерброды, рыба – он идеально подойдет ко всему, что вы выберете.

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Рецепт соуса чипотле

Время: несколько минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Все, что нужно сделать – смешать все ингредиенты до однородности.
  2. Перед использованием соус лучше поставить на несколько часов в холодильник. Тогда его консистенция станет еще лучше.