Ніжки, приготовані за цим рецептом, вийдуть соковитими та смачними. Вони просто і швидко, але важливе значення має час маринування м’яса. Саме суміш оливкової олії та спецій надає їм такий особливий смак.
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Як приготувати хрусткі курячі ніжки в духовці
Рецепт запечених курячих ніжок дуже простий. Варто мати більше часу, адже курячі ніжки повинні маринуватися не менш як годину.
Найкраще вони смакують, якщо їх залишити в маринаді на ніч. Не забудьте дістати м’ясо з холодильника за годину до запікання. Це дозволить йому досягти кімнатної температури та мати кращий смак після випічки.
Рецепт запечених курячих ніжок
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Така апетитна страва / Фото unsplash
Приготування:
- У миску налийте оливкову олію і соєвий соус.
- Додайте гірчицю і продавлені зубчики часнику.
- Приправте паприкою, сіллю і перцем. Ретельно перемішайте. Покладіть курку в миску і залийте маринадом.
- Ретельно натріть м'ясо. Накрийте миску фольгою і поставте в холодильник мінімум на 1 годину.
- Вийміть з холодильника за 1 годину до запікання, щоб м’ясо набуло кімнатної температури. Викладіть курячі ніжки у форму для запікання.
- Збризніть м'ясо маринадом, що залишився в мисці.
- Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте близько 1 години.
- Коли пройде половина часу, збризніть стегенця соусом, який утворився при запіканні.
- Подавайте відразу теплими з картоплею, овочами гриль і соковитим салатом.