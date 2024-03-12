Ніжки, приготовані за цим рецептом, вийдуть соковитими та смачними. Вони просто і швидко, але важливе значення має час маринування м’яса. Саме суміш оливкової олії та спецій надає їм такий особливий смак.

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Як приготувати хрусткі курячі ніжки в духовці

Рецепт запечених курячих ніжок дуже простий. Варто мати більше часу, адже курячі ніжки повинні маринуватися не менш як годину.

Найкраще вони смакують, якщо їх залишити в маринаді на ніч. Не забудьте дістати м’ясо з холодильника за годину до запікання. Це дозволить йому досягти кімнатної температури та мати кращий смак після випічки.

Рецепт запечених курячих ніжок

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Така апетитна страва / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 4 курячих ніжки;

– 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка гострої гірчиці;

– 1 чайна ложка меленого солодкого перцю;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

У миску налийте оливкову олію і соєвий соус. Додайте гірчицю і продавлені зубчики часнику. Приправте паприкою, сіллю і перцем. Ретельно перемішайте. Покладіть курку в миску і залийте маринадом. Ретельно натріть м'ясо. Накрийте миску фольгою і поставте в холодильник мінімум на 1 годину. Вийміть з холодильника за 1 годину до запікання, щоб м’ясо набуло кімнатної температури. Викладіть курячі ніжки у форму для запікання. Збризніть м'ясо маринадом, що залишився в мисці. Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте близько 1 години. Коли пройде половина часу, збризніть стегенця соусом, який утворився при запіканні. Подавайте відразу теплими з картоплею, овочами гриль і соковитим салатом.

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