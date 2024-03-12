Ніжки, приготовані за цим рецептом, вийдуть соковитими та смачними. Вони просто і швидко, але важливе значення має час маринування м’яса. Саме суміш оливкової олії та спецій надає їм такий особливий смак.

Цікаво "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами

Як приготувати хрусткі курячі ніжки в духовці

Рецепт запечених курячих ніжок дуже простий. Варто мати більше часу, адже курячі ніжки повинні маринуватися не менш як годину.

Найкраще вони смакують, якщо їх залишити в маринаді на ніч. Не забудьте дістати м’ясо з холодильника за годину до запікання. Це дозволить йому досягти кімнатної температури та мати кращий смак після випічки.

Рецепт запечених курячих ніжок

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Як приготувати курку

Така апетитна страва / Фото unsplash

Приготування:

  1. У миску налийте оливкову олію і соєвий соус.
  2. Додайте гірчицю і продавлені зубчики часнику.
  3. Приправте паприкою, сіллю і перцем. Ретельно перемішайте. Покладіть курку в миску і залийте маринадом.
  4. Ретельно натріть м'ясо. Накрийте миску фольгою і поставте в холодильник мінімум на 1 годину.
  5. Вийміть з холодильника за 1 годину до запікання, щоб м’ясо набуло кімнатної температури. Викладіть курячі ніжки у форму для запікання.
  6. Збризніть м'ясо маринадом, що залишився в мисці.
  7. Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте близько 1 години.
  8. Коли пройде половина часу, збризніть стегенця соусом, який утворився при запіканні.
  9. Подавайте відразу теплими з картоплею, овочами гриль і соковитим салатом.