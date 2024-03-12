Эти куриные ножки будут фантастические: все решит секретный маринад

12 марта 2024, 19:09
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Источник:

Beszamel

Куриные ножки – вкусный и ароматный ужин для всей семьи. Хрустящая корочка, а внутри – сочное мясо. Если знать обо всех секретах приготовления, ваше блюдо вызовет невероятный восторг.

Ножки, приготовленные по этому рецепту, получатся сочными и вкусными. Они просто и быстро, но важное значение имеет время маринования мяса. Именно смесь оливкового масла и специй придает им такой особый вкус.

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Как приготовить хрустящие куриные ножки в духовке

Рецепт запеченных куриных ножек очень простой. Стоит иметь больше времени, ведь куриные ножки должны мариноваться не менее часа.

Лучше всего они вкусные, если их оставить в маринаде на ночь. Не забудьте достать мясо из холодильника за час до запекания. Это позволит ему достичь комнатной температуры и иметь лучший вкус после выпечки.

Рецепт запеченных куриных ножек

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Такое аппетитное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 4 куриных ножки;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка острой горчицы;
– 1 чайная ложка молотого сладкого перца;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. В миску налейте оливковое масло и соевый соус.
  2. Добавьте горчицу и продавленные зубчики чеснока.
  3. Приправьте паприкой, солью и перцем. Тщательно перемешайте. Положите курицу в миску и залейте маринадом.
  4. Тщательно натрите мясо. Накройте миску фольгой и поставьте в холодильник минимум на 1 час.
  5. Выньте из холодильника за 1 час до запекания, чтобы мясо приобрело комнатную температуру. Выложите куриные ножки в форму для запекания.
  6. Сбрызните мясо маринадом, оставшимся в миске.
  7. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте около 1 часа.
  8. Когда пройдет половина времени, сбрызните окорочка соусом, который образовался при запекании.
  9. Подавайте сразу теплыми с картофелем, овощами гриль и сочным салатом.
Это такая вкуснятина: как приготовить пикантный соус к мясу.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська