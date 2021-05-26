Очень нежные и сочные куриные ножки, запеченные в духовке с соусом – изысканное и вкусное блюдо, которое можно подать к столу на обед, ужин или в праздники.

Читайте также Аппетитные куриные ножки и бедра: рецепты с рисом, в тортильях, с баклажанами и в фольге

Терияки – сладкий соус в японской кухне, в переводе означает тери – "блеск", яки – "жареный". Традиционно его готовят из соевого соуса, сахара, саке или мирина – жидкая приправа, которую использует в приготовлении блюд в стране. Его можно заменить на винный уксус или обычный уксус. Традиционного рецепта нет. Также добавляют свежий или сушеный имбирь и чеснок.

Соус можно использовать как маринад и его легко приготовить в домашних условиях. Поэтому сначала нужно приготовить соус.

Как готовить соус Терияки / Фото Unsplash

Рецепт соуса Терияки

Время: 20 минут

20 минут Порции: 8

8 Калорийность на 100 граммов: 88​

Ингредиенты для соуса:

– 150 миллилитров соевого соуса;

– 1 столовая ложка винного уксуса (6% из белого вина);

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 4 чайные ложки коричневого сахара;

– 1 чайная ложка сушеного имбиря;

– 80 миллилитров воды.

В кастрюлю вылейте соевый соус, добавьте уксус, воду, сахар, сушеный имбирь, перемешайте. Очистите чеснок, выложите в кастрюлю. Поставьте на огонь, доведите до кипения, периодически помешивая, выпаривайте соус до загустения. Снимите с огня, оставьте для охлаждения.

Запеченные куриные ножки в соусе Терияки / Фото Freepik​

Как приготовить куриные ножки в духовке

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6​

Ингредиенты:

– 500 граммов куриных ножек (или окорочка);

– 4 столовые ложки соевого соуса Терияки;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– специи;

– черный молотый перец;

– соль.