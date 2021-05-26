Очень нежные и сочные куриные ножки, запеченные в духовке с соусом – изысканное и вкусное блюдо, которое можно подать к столу на обед, ужин или в праздники.
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Терияки – сладкий соус в японской кухне, в переводе означает тери – "блеск", яки – "жареный". Традиционно его готовят из соевого соуса, сахара, саке или мирина – жидкая приправа, которую использует в приготовлении блюд в стране. Его можно заменить на винный уксус или обычный уксус. Традиционного рецепта нет. Также добавляют свежий или сушеный имбирь и чеснок.
Соус можно использовать как маринад и его легко приготовить в домашних условиях. Поэтому сначала нужно приготовить соус.
Как готовить соус Терияки / Фото Unsplash
Рецепт соуса Терияки
- Время: 20 минут
- Порции: 8
- Калорийность на 100 граммов: 88
- В кастрюлю вылейте соевый соус, добавьте уксус, воду, сахар, сушеный имбирь, перемешайте.
- Очистите чеснок, выложите в кастрюлю.
- Поставьте на огонь, доведите до кипения, периодически помешивая, выпаривайте соус до загустения.
- Снимите с огня, оставьте для охлаждения.
Запеченные куриные ножки в соусе Терияки / Фото Freepik
Как приготовить куриные ножки в духовке
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
- Куриные ножки тщательно помойте и обсушите бумажным полотенцем, сбрызните маслом, добавьте соль, перец, специи по вкусу.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов.
- Противень выстелите фольгой, выложите куриные ножки, заверните, отправьте запекаться в течение 25 – 30 минут.
- Откройте фольгу, полейте соусом курицу, отправьте запекаться еще на 15 минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!