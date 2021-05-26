Надзвичайно ніжні та соковиті курячі ніжки, запечені у духовці з соусом – вишукана та смачна страва, яку можна подати до столу на обід, вечерю або на свята.

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Теріякі – солодкий соус в японській кухні, що у перекладі означає тері – "блиск", які – "смажений". Традиційно його готують з соєвого соусу, цукру, саке або міріну – рідка приправа, яка використовується у приготуванні страв у країні. Його можна замінити на винний оцет або звичайний оцет. Усталеного рецепта немає. Зазвичай ще додають свіжий або сушений імбир та часник.

Соус можна використовувати як маринад і його легко приготувати в домашніх умовах. Тому спочатку треба приготувати соус.

Як готувати соус Теріякі/ Фото Unsplash

Рецепт соусу Теріякі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 8

8 Калорійність на 100 грамів: 88

Інгредієнти для соусу:

– 150 мілілітрів соєвого соусу;

– 1 столова ложка винного оцту (6% з білого вина);

– 2-3 зубчики часнику;

– 4 чайні ложки коричневого цукру;

– 1 чайна ложка сушеного імбиру;

– 80 мілілітрів води.

У каструлю вилийте соєвий соус, додайте оцет, воду, цукор, сушений імбир, перемішайте. Почистіть часник, викладіть у каструлю. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння, періодично помішуючи, випарюйте соус до загустіння. Зніміть з вогню, залиште для охолодження.

Запечені курячі ніжки у соусі Теріякі/ Фото Freepik

Як приготувати курячі ніжки у духовці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4-6

Інгредієнти:

– 500 грамів курячих ніжок (або стегенця);

– 4 столові ложки соєвого соусу Теріякі;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– спеції;

– чорний мелений перець;

– сіль.