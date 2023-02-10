Сердечки в сливочном соусе – довольно просто, бюджетное блюдо, которое по силам приготовить каждому.
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Она подойдет к хрустящему запеченному картофелю, пюре или жареному на сковородке. Даже если в доме нет света, из-за веерных отключений – это блюдо готовят на обычной сковородке.
Рецепт куриных сердец в соусе
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- На оливковом масле обжариваем нарезанный лук до золотистости и добавляем мелко нарезанную морковь. Перемешиваем и готовим к полуготовности моркови.
- Добавляем очищенные сердечки, перемешиваем и готовим 10 минут (они должны посветлеть).
- К теплым сливкам добавляем специи и соль, заправляем ими сердечки.
- Перемешиваем и готовим 15 минут на среднем огне до загустения соуса.
- Посыпаем мелко нарезанным укропом и перемешиваем.
Приятного аппетита!