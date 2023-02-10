Сердечка у вершковому соусі – доволі просто, бюджетна страва, яку під силу приготувати кожному.
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Вона пасуватиме до хрумкої запеченої картоплі, пюре чи смаженої на сковорідці. Навіть якщо в оселі немає світла, через віялові відключення – цю страву готують на звичайній сковорідці.
Рецепт курячих сердець в соусі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- На оливковій олії обсмажуємо нарізану цибульку до золотистості та додаємо дрібно нарізану моркву. Перемішуємо та готуємо до напівготовності моркви.
- Додаємо очищені сердечка, перемішуємо та готуємо 10 хвилин (вони мають посвітлішати).
- До теплих вершків додаємо спеції та сіль, заправляємо ними сердечка.
- Перемішуємо та готуємо 15 хвилин на середньому вогні до загустіння соусу.
- Посипаємо дрібно нарізаним кропом та перемішуємо.
Смачного!