Сердечка у вершковому соусі – доволі просто, бюджетна страва, яку під силу приготувати кожному.

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Вона пасуватиме до хрумкої запеченої картоплі, пюре чи смаженої на сковорідці. Навіть якщо в оселі немає світла, через віялові відключення – цю страву готують на звичайній сковорідці.

Рецепт курячих сердець в соусі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячих сердець;

– ріпчаста цибуля;

– морква;

– 200 грамів вершків;

– 1 столова ложка борошна;

– прованські трави;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– кріп.

Приготування:

На оливковій олії обсмажуємо нарізану цибульку до золотистості та додаємо дрібно нарізану моркву. Перемішуємо та готуємо до напівготовності моркви.

Додаємо очищені сердечка, перемішуємо та готуємо 10 хвилин (вони мають посвітлішати).

До теплих вершків додаємо спеції та сіль, заправляємо ними сердечка.

Перемішуємо та готуємо 15 хвилин на середньому вогні до загустіння соусу.

Посипаємо дрібно нарізаним кропом та перемішуємо.

Смачного!