Бюджетное блюдо на сковороде: готовим куриные сердца в сливках

10 февраля 2023, 09:55
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Вкусные рецепты

Не всегда в холодильнике есть кусок мяса или рыбы. Чтобы сытно поесть, предлагаем блюдо из куриных сердец во вкусном соусе.

Сердечки в сливочном соусе – довольно просто, бюджетное блюдо, которое по силам приготовить каждому.

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Она подойдет к хрустящему запеченному картофелю, пюре или жареному на сковородке. Даже если в доме нет света, из-за веерных отключений – это блюдо готовят на обычной сковородке.

Рецепт куриных сердец в соусе

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов куриных сердец;
– репчатый лук;
– морковь;
– 200 граммов сливок;
– 1 столовая ложка муки;
– прованские травы;
– соль;
– черный молотый перец;
– укроп.

Приготовление:

  • На оливковом масле обжариваем нарезанный лук до золотистости и добавляем мелко нарезанную морковь. Перемешиваем и готовим к полуготовности моркови.
  • Добавляем очищенные сердечки, перемешиваем и готовим 10 минут (они должны посветлеть).

  • К теплым сливкам добавляем специи и соль, заправляем ими сердечки.
  • Перемешиваем и готовим 15 минут на среднем огне до загустения соуса.
  • Посыпаем мелко нарезанным укропом и перемешиваем.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак