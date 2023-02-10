Бюджетное блюдо на сковороде: готовим куриные сердца в сливках
10 февраля 2023, 09:55Читати новину українською
Источник:Вкусные рецепты
Не всегда в холодильнике есть кусок мяса или рыбы. Чтобы сытно поесть, предлагаем блюдо из куриных сердец во вкусном соусе.
Сердечки в сливочном соусе – довольно просто, бюджетное блюдо, которое по силам приготовить каждому.
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Она подойдет к хрустящему запеченному картофелю, пюре или жареному на сковородке. Даже если в доме нет света, из-за веерных отключений – это блюдо готовят на обычной сковородке.
Рецепт куриных сердец в соусе
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 500 граммов куриных сердец;
– репчатый лук;
– морковь;
– 200 граммов сливок;
– 1 столовая ложка муки;
– прованские травы;
– соль;
– черный молотый перец;
– укроп.
Приготовление:
- На оливковом масле обжариваем нарезанный лук до золотистости и добавляем мелко нарезанную морковь. Перемешиваем и готовим к полуготовности моркови.
- Добавляем очищенные сердечки, перемешиваем и готовим 10 минут (они должны посветлеть).
- К теплым сливкам добавляем специи и соль, заправляем ими сердечки.
- Перемешиваем и готовим 15 минут на среднем огне до загустения соуса.
- Посыпаем мелко нарезанным укропом и перемешиваем.
Приятного аппетита!