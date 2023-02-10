Бюджетное блюдо на сковороде: готовим куриные сердца в сливках

Не всегда в холодильнике есть кусок мяса или рыбы. Чтобы сытно поесть, предлагаем блюдо из куриных сердец во вкусном соусе.

Сердечки в сливочном соусе – довольно просто, бюджетное блюдо, которое по силам приготовить каждому.

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Она подойдет к хрустящему запеченному картофелю, пюре или жареному на сковородке. Даже если в доме нет света, из-за веерных отключений – это блюдо готовят на обычной сковородке.

Рецепт куриных сердец в соусе

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 500 граммов куриных сердец;– репчатый лук;– морковь;– 200 граммов сливок;– 1 столовая ложка муки;– прованские травы;– соль;– черный молотый перец;– укроп.

Приготовление:

На оливковом масле обжариваем нарезанный лук до золотистости и добавляем мелко нарезанную морковь. Перемешиваем и готовим к полуготовности моркови.

Добавляем очищенные сердечки, перемешиваем и готовим 10 минут (они должны посветлеть).

К теплым сливкам добавляем специи и соль, заправляем ими сердечки.

Перемешиваем и готовим 15 минут на среднем огне до загустения соуса.

Посыпаем мелко нарезанным укропом и перемешиваем.

Приятного аппетита!