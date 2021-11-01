Не подумайте, что мы настаиваем. Просто зачем откладывать на завтра то, чем можно полакомиться уже сегодня?

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Рецепт куриных тефтелей с секретом

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 8 – 12 штук



Тефтели / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 800 г куриного филе;

– 100 г булгура;

– 2 сырых яйца;

– 8 – 12 шт. мини-моцареллы;

– 1 репчатая луковица;

– соль;

– молотый черный перец;

– зелень.

Для подливки:

– 1 морковка;

– 1 ст. л. томатов в собственном соку;

– 1 репчатая луковица;

– 150 мл греческого йогурта;

– 1 ст. л. оливкового масла;

– 150 мл воды;

– соль;

– молотый черный перец;

– ваши любимые специи.

Приготовление:

Отварите булгур до полуготовности. Куриное филе перемелите в фарш и заправьте специями. Луковицу измельчите блендером, добавьте в нее яйцо и все перемешайте. Морковь натрите на крупной терке.



Тефтели / Фото Fat Killers

Смешайте в глубокой емкости фарш, булгур, яйца, ⅓ моркови. Сформируйте тефтели, положив внутрь каждой шарик моцареллы. Переложите тефтели в жаропрочную форму. Для подливы разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней оставшуюся морковь и вторую луковицу (предварительно нарезанную). Добавьте в зажарку томаты в собственном соку, йогурт и поушите все 5 минут.



Тефтели / Фото Fat Killers

Залейте тефтели подливой и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаться на 40 минут.

Подавайте тефтели к столу горячими, посыпав (прижелании) зеленью.

Приятного аппетита!