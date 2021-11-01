Не подумайте, що ми напосідаємо. Просто навіщо відкладати на завтра те, чим можна поласувати вже сьогодні?

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Курячих тюфтельки із секретом

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8 – 12 штук


Тюфтельки / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Відваріть булгур до напівготовності.
  1. Куряче філе змеліть на фарш і приправте спеціями.
  1. Цибулину подрібніть блендером, додайте в неї яйце й усе перемішайте.
  1. Моркву натріть на грубій тертці.


Тюфтельки / Фото Fat Killers

  1. Змішайте в глибокій посудині фарш, булгур, яйця, ⅓ моркви.
  2. Сформуйте тюфтельки, поклавши досередини кожної кульку моцарели.
  3. Перекладіть тюфтельки до жаротривкої форми.
  4. Для підливи розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній решту моркви та другу цибулину (попередньо нарізану).
  5. Додайте до засмажки томати у власному соку, йогурт і потушкуйте все 5 хвилин.


Тюфтельки / Фото Fat Killers

  1. Залийте тюфтельки підливою й відправте до духовки, розігрітої до 180 градусів, запікатися на 40 хвилин.
  1. Подавайте тюфтельки до столу гарячими, посипавши (за бажанням) зеленню.

Смачного!